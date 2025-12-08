Maciej Lampe to jeden z najlepszych polskich koszykarzy w XXI wieku. W trakcie swojej barwnej kariery grał w takich klubach jak Real Madryt, Phoenix Suns, New Orleans Hornets, FC Barcelona czy Besiktas. Lampe ma też za sobą lata kariery w lidze rosyjskiej, gdzie reprezentował barwy Chimki Moskwa, Uniksa Kazań i Dynama Sankt Petersburg. W Rosji Lampe zdobył trzy medale mistrzostw kraju, a także wygrał Puchar Rosji w 2008 r. Ostatnio Lampe pojawił się w Moskwie. W jakim celu?

Lampe pojawił się na koszykarskim obozie w Rosji. "Dziękujemy Macieju"

Lampe pojawił się w Rosji, czego dowodem m.in. było jego zdjęcie z Placu Czerwonego w Moskwie. Powodem jego wizyty w stolicy Rosji było poprowadzenie treningu młodych koszykarzy podczas obozu.

"Dzisiaj gościmy prawdziwego giganta europejskiej i światowej koszykówki. Dziękujemy Macieju, że znalazłeś czas i dałeś dzieciom możliwość zetknięcia się z wielką koszykówką. Jego doświadczenie, siła charakteru i prawdziwa pasja do koszykówki sprawiają, że spotkanie z nim jest ogromnym szczęściem dla każdego, kto kocha tę grę" - napisał oficjalny profil szkoły koszykarskiej założonej przez Władimira Djaczoka, byłego klubowego kolegę Lampe z Chimki Moskwa.

"Maciej Lampe chwali się w social mediach pobytem w Moskwie. Wygląda na to, że jest gościem na campie koszykarskim organizowanym przez jedną z agencji. Świetny moment na towarzyskie (albo biznesowe) wizyty w Rosji" - napisał Jakub Wojczyński z "Przeglądu Sportowego Onet".

Lampe niejednokrotnie wypowiadał się nt. Rosji. Poniżej zebraliśmy jego wypowiedzi z rozmów dla xyz.pl czy dla magazynu "Playboy".

- Rosjanie płacili mi najwięcej. Swój pierwszy kontrakt w Rosji podpisałem na dziewięć mln dolarów za trzy lata. Mogłem sobie dłubać w nosie, siedzieć na ławce i kasować za nic, ale zdecydowałem się na wyjazd do Izraela, bo chciałem grać i nadal się rozwijać. Dopiero później wróciłem do Rosji. Bardzo dobrze wspominam lata w Rosji. Dla mnie, urodzonego w Polsce, Moskwa jest prosta w obsłudze. Ja lubię Moskwę i lubię Rosjan. Mam tam wielu świetnych przyjaciół. Nie mam o Rosji do powiedzenia nic negatywnego - tłumaczył Lampe.

