Dwie sekundy do końca meczu. Oto co zrobił LeBron James. 6907 dni i koniec

23 - ten sezon w NBA rozgrywa obecnie LeBron James, co jest absolutnym rekordem (22 rozegrał Vince Carter). I choć przedostatniego dnia grudnia zawodnik będzie obchodził 41. urodziny, to dalej potrafi mieć decydujący wpływ na wynik spotkań Los Angeles Lakers.
W czwartek 4 grudnia (czasu lokalnego) drużyna z Kalifornii grała na wyjeździe z Toronto Raptors. Czterokrotny mistrz NBA wybiegł w pierwszym składzie, ale pierwsza kwarta mu nie wyszła - spudłował wszystkie pięć rzutów (jeden za 3 pkt). W drugiej odsłonie się poprawił (cztery punkty z gry, 2/4 skuteczność, 0/1 za 3 pkt), a na kilka sekund przed końcem miał 8 pkt (4/17 celność rzutów, 0/5 za 3 pkt). Jednak w kluczowym momencie popisał się zagraniem godnym najlepszych rozgrywających.
Będąc przed linią "trójek", James dostał piłkę od Austina Reavesa, po czym dobiegł do linii rzutów osobistych. I na dwie sekundy przed końcem nie zdecydował się na rzut, a kapitalnie zagrał do ustawionego w rogu parkietu i niepilnowanego Ruiego Hachimury. Ten trafił równo z syreną, zapewniając Lakers triumf 123:120. A LeBron zanotował 11. asystę (miał też sześć zbiórek).
Jak podsumował portal nbcnews.com, tym kapitalnym podaniem 40-latka "wygrał mecz Los Angeles Lakers, kończąc tym samym swoją serię". O co chodzi? "James zdobył 10 lub więcej punktów we wszystkich 1297 meczach sezonu zasadniczego, w których wystąpił od 6 stycznia 2007 r., podczas swojego czwartego sezonu w NBA. Passa ta trwała przez 6907 dni - 18 lat - aż do tego, jego rekordowego 23. sezonu" - czytamy. Takim wyczynem nie może pochwalić się żaden inny gracz w historii NBA.
Jednak można zakładać, że dramatyczne zwycięstwo drużyny zrekompensowało koniec fenomenalnej passy zawodnikowi, który podczas kariery w aż 1554 meczach sezonu zasadniczego miał dwucyfrową zdobycz punktową (to też rekord NBA).
Po spotkaniu z Toronto Raptors Los Angeles Lakers mają bilans 16 zwycięstw i pięciu porażek, co daje im drugie miejsce w Konferencji Zachodniej (broniący tytułu Oklahoma City Thunder mają 21-1). Kolejny mecz LeBron James i spółka rozegrają w sobotę 6 grudnia (czasu polskiego) przeciwko Boston Celtics.
