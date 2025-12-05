Takiego ruchu nikt się nie spodziewał. Prestiżowa liga w Telewizji Republika

Od tego sezonu mecze NBA w Polsce są pokazywane przez Eurosport. Wcześniej przez wiele lat spotkania amerykańskiej ligi pokazywała stacja Canal+. Telewizja Republika nie ma zatem oficjalnych praw nadawania, ani nawet sublicencji, więc informacja o transmisjach z meczów jest tym bardziej zaskakująca.

Hit NBA w Republice. Prawicowa stacja ma poważne plany

W czwartek w godzinach porannych Wojciech Michałowicz, były dziennikarz stacji Canal+, poinformował w social mediach, że będzie w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego komentował mecz NBA na antenie Republiki. Będzie relacjonował absolutny klasyk NBA, czyli mecz Boston Celtics - Los Angeles Lakers, dwóch najbardziej utytułowanych zespołów w historii ligi.

"Z satysfakcją informuję, że po ponad 3 latach wracam do komentowania NBA! Stanie się to już w nocy z piątku na sobotę przy okazji meczu LA Lakers - Boston Celtics na antenie telewizji Republika. Będziemy się spotykać regularnie" - przekazał Michałowicz na Twitterze. W kolejnym wpisie dodał też, że "będą niespodzianki i dodatkowe atrakcje"

Jak podaje "Przegląd Sportowy Onet", "transmisja ma być zorganizowana w formie studia na żywo z zaproszonymi gośćmi". Nie wiadomo jednak, czy Republika będzie pokazywać obraz z meczu w Bostonie w jakiejkolwiek formie.

Stacja zakłada, że relacja z klasyku NBA będzie dużym krokiem w rozwoju ichniejszej redakcji sportowej. Na razie Republika chce się skupić na koszykówce. W najbliższym czasie ma pokazywać mecz niższej ligi w Polsce.

Według "PS" jedną z osób mających duży wpływ na powstanie i rozwój redakcji sportowej Republiki jest Michał Rachoń, który pełni funkcję dyrektora programowego telewizji.

Mecz Boston Celtics - Los Angeles Lakers w nocy z piątku na sobotę o godzinie 1:00 czasu polskiego.