Sensacyjny transfer w NBA? Gwiazdor wywołał trzęsienie ziemi

Giannis i Milwaukee Bucks to nierozerwalny duet odkąd klub ten wybrał go z nr 15 w Drafcie w 2013 roku. Przez lata Grek nigeryjskiego pochodzenia został jedną z największych gwiazd całej ligi, a w 2021 roku poprowadził Bucks do drugiego w historii klubu (pierwsze w 1971 roku) mistrzostwa NBA (4-2 w finale z Phoenix Suns). Został wówczas wybrany MVP finałów NBA 2021. Ostatnie lata jednak tak kolorowe nie są.

Giannis opuści Bucks?! Rozmowy już się zaczęły

Bucks już trzy razy z rzędu niespodziewanie odpadali w I rundzie fazy play-off (raz z Miami Heat i dwukrotnie z Indiana Pacers), mimo że np. w sezonie zasadniczym 2022/23 byli najlepsi w Konferencji Wschodniej. Za to bieżący sezon rozpoczęli fatalnie. Aktualnie mają bilans 10-13 i zajmują dopiero 10. miejsce w swojej Konferencji. Na dodatek nad klubem zbierają się coraz ciemniejsze chmury, a ich źródłem jest właśnie Giannis. Zaczęło się od tego, że Grek ze swoich mediów społecznościowych wyrzucił niemal wszystkie zdjęcia czy nawiązania do Bucks. Za to w środę 3 grudnia oliwy do ognia dolały doniesienia telewizji ESPN.

- Giannis i jego agent Alex Saratsis rozmawiają z Milwaukee Bucks na temat przyszłości. Czy Grekowi lepiej będzie zostać w klubie, czy go opuścić. Ich efekty mają przyjść w przeciągu najbliższych tygodni i to one zdecydują, czy Giannis będzie dostępny przed ostatnim dniem transferowym, czyli 5 lutego 2026 roku. Antetokounmpo już przed sezonem zgodził się zostać w klubie przekonany mistrzowskimi planami generalnego menedżera Jona Horsta oraz trenera Doca Riversa. Źródła mówią nam jednak, że od początku planował zweryfikować ich słowa na podstawie pierwszych 25-ciu meczów i po nich podjąć decyzję na podstawie tego, czy zespół faktycznie może walczyć o najwyższe cele - pisze ESPN.

Miała być walka o mistrzostwo, a są wielkie kłopoty. Zaraz może się skończyć katastrofą

- Bucks mają bilans 10-13, a z ostatnich dziesięciu meczów przegrali osiem. Giannis ma być mocno sfrustrowany tymi porażkami, podobnie jak zarządem, trenerem oraz kolegami z zespołu. Doc Rivers oficjalnie zaprzeczał, że Giannis poprosił o transfer, ale według naszych informacji, wkrótce scenariusz jego odejścia może być nieunikniony - czytamy. Wedug Amerykanów Grek już wcześniej rozmawiał z New York Knicks, jako potencjalnym nowym klubem. Jeśli jednak stanie się dostępny, kolejka chętnych znacznie się wydłuży.

