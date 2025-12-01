Gorąco po tym, co się stało w meczu Polaków. "Na zawale"

Przez bardzo długi czas polskim koszykarzom po prostu nie szło w tym meczu. Byli nieskuteczni w ataku i mało uważni w obronie, notowali też sporo strat. Ale obudzili się we właściwym momencie i wyrwali jakże cenne zwycięstwo. A przecież w trzeciej kwarcie tracili aż 21 punktów.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Błaszczykowski wzruszył młodego kibica. Przepiękne sceny. Mistrz

Cenne zwycięstwo polskich koszykarzy w eliminacjach. Tak zareagowali eksperci

Ten rollercoaster nie umknął uwadze koszykarskim ekspertom w naszym kraju. Zwracają oni uwagę, że Biało-Czerwonych stać na lepszą grę. Ale z drugiej strony takie mecze także trzeba umieć wygrywać. Polska była faworytem i ostatecznie wywiązała się z tej roli.

"Lepsze drużyny powinny wygrywać spotkania, w których im nie idzie. Dzisiaj KoszKadra tak zrobiła i chwała im za to. Sokół w ciągu minuty był dwa razy antybohaterem i dwa razy bohaterem. Podobnie Szumert. Wyszło na nasze, ale grać powinniśmy lepiej" - stwierdził Mateusz Babiarz w swoim wpisie na Twitterze.

"Bycie kibicem KoszKadry to nie jest zabawa dla ludzi o słabym sercu" - stwierdził krótko Maciej Staszewski, znany jako Maciek Wooden. W kolejnym wpisie chwalił Michała Sokołowskiego za nieustępliwość w końcówce.

Zobacz też: Piłka meczowa w 92. minucie spotkania Motor - Legia! Co tam się stało?

"Wyszarpane! Na zawale... Kocham Jakuba Szumerta" - przyznał Grzegorz Szybieniecki z kanału YouTube "Basket W Liczbach". Szumert zaliczył wejście na ostatnie minuty, będąc na granicy wykluczenia za nadmiar popełnionych fauli, ale bardzo dobrze zachowywał się w końcowych fragmentach w obronie.

"Wow! Zaczynamy eliminacje mundialu najlepiej, jak się da, od bilansu 2-0. Wygrana z Holandią 85:83 potwierdza DNA kadry Igora Milicicia. Choć nasz selekcjoner na pewno ma masę materiału do analizy. Ale lepiej analizować szalone zwycięstwo, niż bolesną porażkę. Brawo, KoszKadra!" - skomentował Piotr Wesołowicz, dziennikarz Sport.pl.

Gratulacje spłynęły od Radosława Piesiewcza, przewodniczącego PKOl-u, który wcześniej był prezesem Polskiego Związku Koszykówki. "Świetny mecz Polaków. Holandia pokonana! Gratulacje!" - napisał na Twitterze.

"Wyrwaliśmy to! Polacy po dramatycznej końcówce wygrywają w Hadze z Holandią 85-83. To zwycięstwo będzie dużo znaczyło. Już dużo znaczy! Brawo drużyna, dziś nie wszystko układało się po naszej myśli, ale efekt końcowy znakomity" - skomentował Łukasz Gagaska, który zajmuje się sportami olimpijskimi.

Następne mecze kadry koszykarzy na przełomie lutego i marca. Wtedy Biało-Czerwoni zmierzą się dwa razy z Łotwą - najpierw w Rydzie (27 lutego), a potem w Gdyni (1 marca).