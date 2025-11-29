W nocy nadeszły kapitalne wieści ws. Sochana. Zagra o trofeum

Jeremy Sochan musi pogodzić się z rolą rezerwowego w San Antonio Spurs. Z takiej też pozycji rozpoczął wyjazdowy mecz z Denver Nuggets, rozegrany w sobotę nad ranem czasu polskiego. Drużyna z Teksasu znów musiała sobie radzić bez Victora Wembanyamy, który nie miał okazji rywalizować pod koszem z Nikolą Jokiciem.

Jeremy Sochan pomógł San Antonio Spurs pokonać Denver Nuggets. Kluczowe punkty

Spotkanie od początku było zacięte, a reprezentant Polski pojawił się już w piątej minucie gry. Dosyć szybko zdobył też pierwsze (dwa) punkty, miał też przechwyt, ale i dwa faule, przez co zszedł jeszcze przed końcem pierwszej kwarty, wygranej gości 41:33. Jednak druga odsłona należała do Nuggets, którzy po niej prowadzili 74:59.

W trzeciej części Spurs ruszyli w pogoń za rywalami i zmniejszyli stratę do jednego punktu (103:104), choć Sochan "wyrożnił się" dwoma szybko złapanymi faulami, których miał już pięć. Mimo to w czwartej kwarcie dalej był na parkiecie i zdobył kolejne dwa punkty, tuż po tym, jak Spurs w końcu odzyskali prowadzenie.

Gdy na nieco ponad cztery minuty przed końcem 22-latek ostatecznie zszedł z parkietu (dalsza gra była ryzykowna ze względu na potencjalny szósty faul i wykluczenie), jego drużyna prowadziła 121:119. A w samej końcówce wytrzymała ciśnienie - miała nawet 7 pkt przewagi, a ostatecznie wygrała 139:136.

Można powiedzieć, że kluczowe okazały się cztery punkty Sochana, który przez 16 minut na parkiecie miał 50 proc. skuteczności (2/4, z czego 0/1 za 3 pkt), dwie asysty oraz po jednej zbiórce i przechwycie. U Spurs 35 pkt rzucił Devin Vassell, natomiast u Nuggets jeszcze lepszy z 37 pkt był Jamal Murray. A Jokić otarł się o triple-double - miał 21 pkt, 10 asyst i dziewięć zbiórek. Jednak popisy Kanadyjczyka oraz Serba to było dla Nuggets za mało, co w tym wypadku może być podwójnie bolesne.

Jeremy Sochan i San Antonio Spurs zagrają o trofeum. Oto drabinka w Pucharze NBA

Co więcej, to spotkanie odbywało się także w ramach Pucharu NBA i dla obu zespołów było ostatnim w grupie C. Oba z nich miały bilans 2-1, zatem stawką było pierwsze miejsce w tabeli i awans. Pełną pulę zgarnęli Spurs, dla których będzie to debiut w fazie play-off niedawno powstałych rozgrywek (to dopiero trzecia edycja).

Puchar NBA. Tabela Grupy C Konferencji Zachodniej

San Antonio Spurs: 3 zwycięstwa - 1 porażka, awans

Denver Nuggets: 2-2, odpadli

Houston Rockets: 2-2, odpadli

Portland Trail Blazers: 2-2, odpadli

Golden State Warriors: 1-3, odpadli

W rankingu drużyn z Konferencji Zachodniej zakwalifikowanych do fazy pucharowej Spurs byli trzeci (najsłabszy zwycięzca jednej z trzech grup, ale wyżej od Phoenix Suns, którzy dostali dziką kartę jako najlepsi z drugich miejsc w KZ). Przez to w ćwierćfinale zmierzą się z Lakersami (drugi najlepszy zwycięzca grupy). W finale Pucharu NBA, tak jak całej ligi, spotkają się najlepsze zespoły z obu konferencji.

Drabinka Pucharu NBA (gospodarz ćwierćfinału z lewej, półfinały i finał w Las Vegas)

Zachód : Oklahoma City Thunder (1.) / Phoenix Suns (4.) - Los Angeles Lakers (2.) / San Antonio Spurs (3.)

: Oklahoma City Thunder (1.) / Phoenix Suns (4.) - Los Angeles Lakers (2.) / San Antonio Spurs (3.) Wschód: Orlando Magic (1.) / Miami Heat (4.) - Toronto Raptors (2.) / New York Knicks (3.)

Półfinały Pucharu NBA odbędą się w dniach 9-10 grudnia, a turniej finałowy w Las Vegas w dniach 13-16 grudnia. Z kolei najbliższy mecz San Antonio Spurs rozegrają w poniedziałek 1 grudnia (czasu polskiego) z Minnesotą Timberwolves. Aktualnie drużyna Jeremy'ego Sochana ma bilans 13-5 i jest czwarta w Konferencji Zachodniej.

