LeBron James dokonał niemożliwego! Tego rekordu już nikt nie pobije

LeBron James nie zamierza się zatrzymywać. W poprzednim sezonie rozegrał 75 meczów dla Los Angeles Lakers, zdobywając średnio 24,5 pkt na mecz, notując średnio blisko osiem zbiórek i osiem asyst na spotkanie. Początek nowych rozgrywek upłynął mu pod znakiem kontuzji pleców. Okazuje się jednak, że z jego zdrowiem wszystko w porządku.

LeBron pobił rekord. "Możemy nigdy więcej..."

"LeBron James zostaje pierwszym graczem w historii NBA, który osiąga 23 sezony, przewyższając Vince'a Cartera. Jaka niesamowita podróż. Możemy nigdy więcej nie zobaczyć czegoś takiego" - napisał profil Basketball Forever na portalu X.

James zagrał 30 minut w wygranym 140:126 meczu Los Angeles Lakers z Utah Jazz i walnie przyczynił się do zwycięstwa swojego zespołu. Legendarny koszykarz zdobył 11 punktów, miał 12 asyst i zanotował jedną stratę. Trafił cztery z siedmiu rzutów, a także dwa z trzech rzutów za trzy punkty.

Dla Lakersów, którzy zajmują czwarte miejsce w tabeli konferencji zachodniej, było to 11 zwycięstwo w tym sezonie NBA. Mają w dorobku cztery porażki. Przed nimi w tabeli plasują się Oklahoma City Thunders (14-1), Denver Nuggets (10-3) oraz Houston Rockets (9-3).

Kolejne emocje związane z meczem Los Angeles Lakers jeszcze w listopadzie. 24 listopada Lakersi zagrają na wyjeździe z Utah Jazz, a dwa dni później zmierzą się w derbach miasta z Clippers. 29 listopada domowe spotkanie z Dallas Mavericks. Podczas grudniowego maratonu LA Lakers rozegrają aż 11 spotkań.

LeBron James to czterokrotny mistrz NBA. Po tytuł sięgał w 2012, 2013, 2016 i 2020 roku. Jest także trzykrotnym mistrzem olimpijskim z reprezentacją Stanów Zjednoczonych.