Sochan jednym z bohaterów! Spurs z kolejnym zwycięstwem

San Antonio Spurs ma za sobą trudne sezony. Obecną kampanię rozpoczęło jednak obiecująco. Po 13 spotkaniach miało dziewięć zwycięstw i cztery porażki na koncie. Udział w tych sukcesach miał też Jeremy Sochan, który wrócił do gry po kontuzji. Trener powoli wprowadza Polaka do rywalizacji. W nocy z wtorku na środę znów dał mu szansę, a nasz rodak pokazał się z dobrej strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat odpowiada na zaczepki Mameda Chalidowa! "On jest mistrzem"

Jeremy Sochan znów zagrał dla San Antonio Spurs. I odniósł kolejne zwycięstwo

Spotkanie z Memphis Grizzlies było ósmym meczem Sochana w tym sezonie. Tym razem otrzymał 22 minuty od szkoleniowca i nie zawiódł. Udało mu się zdobyć osiem punktów. Zaliczył sześć zbiórek i dwie asysty. Przyczynił się do triumfu po bardzo zaciętym meczu. Lepiej zaczęli go rywale, bo wygrali pierwszą kwartę 24:23. Spurs zabrali się jednak do pracy i po pierwszej połowie to oni byli na prowadzeniu. Drugą kwartę wygrali bowiem 26:23.

Zacięty bój w spotkaniu Spurs z Grizzlies. Czwarta kwarta wszystko rozstrzygnęła

W trzeciej odsłonie znów lepiej grali Grizzlies - 40:37. O wszystkim zadecydowała czwarta kwarta. A w niej zdecydowanie więcej siły zachowali Spurs. Wygrali 25:14 i cały mecz 111:101, a bohaterem został De'Aaron Fox, zdobywca 26 punktów. Spurs triumfowali w drugim meczu z rzędu, mimo że zabrakło największej gwiazdy, Victora Wembanyamy, tego, głównie dzięki któremu drużyna Sochana znajduje się tak wysoko w tabeli. Francuz w 12 meczach tego sezonu notował średnio 26,2 punktu, 12,9 zbiórki, 4 asysty, 3,6 bloku i 1,1 przechwytu na spotkanie, trafiając 50,2 proc. rzutów z gry i 34,5 proc. rzutów za 3 punkty. I mimo jego absencji spowodowanej urazem łydki, Spurs wygrywają.

Zobacz też: Było 47:31 przed ostatnią kwartą. Nieprawdopodobne, co zrobiły Polki.

Obecnie zajmują piątą lokatę w Konferencji Zachodniej. Liderem pozostaje Oklahoma City Thunder z 14 zwycięstwami i jedną porażką. Kolejny mecz Spurs rozegrają w nocy z czwartku na piątek o 2:00 czasu polskiego. Rywalem będzie Atlanta Hawks. Najpewniej na boisku pojawi się Sochan.