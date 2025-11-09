Jeszcze w piątek (7 listopada) FC Barcelona przegrała we własnej hali z Realem Madryt 92:101. Wówczas nie mówiło się głośno o zmianie trenera. Prezydent klubu Joan Laporta obserwował to spotkanie z perspektywy trybun i zwołał następnie nadzwyczajne spotkanie, aby porozmawiać o sytuacji koszykarskiej drużyny. Priorytetem miało być wzmocnienie zespołu. Jednak to, co wydarzyło się w niedzielę, przelało czarę goryczy.

Kompromitacja Barcelony. Trener zwolniony

Wysoka porażka z Bssquet Gironą (96:78) sprawiła, że cierpliwość władz klubu wobec Joana Penarroyi się wyczerpała. Trener został zwolniony.

"Joan Penarroya, opuszcza stanowisko trenera pierwszej drużyny" - podano w oficjalnym komunikacie klubu. "FC Barcelona dziękuje trenerowi Penarroyi za jego profesjonalizm i życzy mu wielu sukcesów w przyszłości. Katalończyk dołączył do klubu w sezonie 2024/25, a jego miejsce tymczasowo zajmie asystent trenera Oscar Orellana" - dodaje Barcelona.

Niedzielny pojedynek z Gironą tylko potwierdził, że nieprawdopodobne rzeczy dzieją się z FC Barceloną w sezonie 2025/26. Katalończycy ponieśli trzecią porażkę z rzędu, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. W lidze hiszpańskiej po sześciu spotkaniach mają... dwa zwycięstwa i cztery porażki. Zajmują dopiero 11. miejsce w tabeli. W EuroLidze Barcelona ma bilans pięciu wygranych pojedynków i czterech przegranych, co na ten moment daje 9. pozycję w zestawieniu.

Oto nowy faworyt do przejęcia Barcelony

Klub sam zasugerował, że Orellana będzie pierwszym trenerem tylko przez krótki czas. Według "Mundo Deportivo" głównym faworytem do objęcia Barcelony jest Xavi Pascual.

To szkoleniowiec, który jest obecnie bez pracy. W przeszłości prowadził już Barcelonę i zanotował z nią wielki sukces, wygrywając w 2010 roku Euroligę. Został wówczas najmłodszym szkoleniowcem z triumfem w tych rozgrywkach. Ostatnio (lata 2020-2025) pracował w Zenicie Sankt Petersburg.