Drużyna Florida pokonała w lidze uniwersyteckiej North Florida 104:64. Na nieco ponad dwie minuty przed końcem tego spotkania szkoleniowiec Todd Golden postanowił dokonać zmiany, która już teraz zapisała się w historii koszykówki.

Najwyższy koszykarz świata właśnie zadebiutował. Nie do wiary, ile ma wzrostu

Olivier Rioux został najwyższym zawodnikiem w historii koszykówki uniwersyteckiej - poinformował serwis ESPN. Todd Golden nie miał wyjścia i musiał wpuścić zawodnika na parkiet, kiedy w hali O'Connell Center rozległy się okrzyki: "We Want Ollie!". Był to dla niego debiut, dlatego nie ma co się dziwić, że nie mógł ukryć satysfakcji oraz radości.

- To było wspaniałe uczucie - przyznał. - Wsparcie było niesamowite, nawet na ławce rezerwowych i wśród kibiców. Myślę, że wszyscy mnie wspierali. Jestem bardzo wdzięczny - uzupelnił. ESPN podkreślił, że Rioux jest o pięć centymetrów wyższy od byłych "gigantów NBA" Gheorghe'a Muresana i Manute'a Boli. Dodano również, że już w 2024 roku, kiedy podpisał on kontrakt z Florida, miał miejsce w Księdze Rekordów Guinnessa.

Szkoleniowiec Todd Golden również nie krył dumy. - Włożył mnóstwo pracy, by tu być. Trzeba przyznać, że zachował świetne nastawienie. (...) Rozmawiałem z chłopakami w przerwie, kiedy prowadziliśmy 24 punktami, i powiedziałem im, jak ważny jest naprawdę dobry początek, żebyśmy mogli dać szansę młodszym zawodnikom - tłumaczył.

Przed wejściem udzielił zawodnikowi tylko kilku wskazówek, po czym zanotował debiut. - Kontrolowaliśmy mecz i uznaliśmy, że to dobra okazja, żeby wystawić go na boisko i zdobyć pierwsze doświadczenie. Myślę, że był bardzo podekscytowany. To było dla niego wyróżnienie, że w końcu zobaczył boisko. Jestem podekscytowany, że w końcu dostał szansę - podsumował.