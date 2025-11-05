18-letni Rosjanin brutalnie pobity. Trafił do szpitala, a cały kraj milczy

Rosyjskie zespoły wciąż są wykluczone z oficjalnych rozgrywek międzypaństwowych. W ostatnim czasie coraz głośniej mówi się nt. ich możliwego powrotu, natomiast na razie - póki trwa wojna - nic takiego się nie dzieje. Ban dotyczy nie tylko rozgrywek piłkarskich, czy siatkarskich, ale także koszykówki.
Teraz z Rosji napłynęły informacje, że 18-leyni zawodnik trafił do szpitala w stanie ciężkim. "Zawodnik CSKA Junior Władimir Jerszow doznał urazu mózgu w wyniku pobicia w klubie nocnym. Obecnie w stanie ciężkim przebywa w Centralnym Szpitalu Obwodowym w Ramienskoje. Przedstawiciele klubu są w kontakcie z jego rodzicami i lekarzami" - czytamy w komunikacie klubu.
"Mamy nadzieję, że Władimir wykaże się siłą, jego lekarze okażą profesjonalizm, a organy ścigania przeprowadzą obiektywne dochodzenie w sprawie tego zdarzenia. Trzymaj się, jesteśmy z tobą!" - dodano.
Na razie nie wiadomo, czy sprawca został zatrzymany. Tamtejsze media milczą w tej sprawie i nie ma żadnych informacji nt. młodego koszykarza, który wcześniej bronił barw m.in. Zenita.
Niedawno głośno zrobiło się nt. innego rosyjskiego koszykarza - Daniiła Kasatkina. Był on uważany za jednego z najzdolniejszych rosyjskich koszykarzy, który przeniósł się nawet do USA, by tam kontynuować karierę. Jak się jednak okazało, nie skupił się tylko na grze. "W latach 2020-2022 miał być powiązany z grupą hakerską, która zaatakowała ponad 900 amerykańskich firm oraz dwie agencje rządowe" - informowaliśmy na łamach Sport.pl.
Prawnik Rosjanina tłumaczył, że jego klient nie miał nic do czynienia z działalnością hakerską. - Kupił używany komputer i nie zrobił nic złego. Jest w szoku. Nie radzi sobie z komputerami. Nie umie nawet zainstalować aplikacji - mówił adwokat, cytowany przez agencję "AFP".
Organy ścigania jednak nie wierzą w te tłumaczenia. Grozi mu 25 lat pozbawienia wolności - 20 za "oszustwo elektroniczne" i 5 za "oszustwo komputerowe".
