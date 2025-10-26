Sochan opuścił pierwsze mecze NBA, a tu takie wieści. Trener Spurs przemówił

Jeremy Sochan tuż przed startem sezonu NBA doznał kontuzji lewego nadgarstka. Bez reprezentanta Polski San Antonio Spurs pokonali Dallas Mavericks (125:92) oraz New Orleans Pelicans (120:116), a być może niedługo będą mogli liczyć na jego obecność na parkiecie.
Jak poinformował "San Antonio Express-News", 22-latek, jak również wracający do zdrowia Kelly Olynyk oraz De'Aaron Fox, wzięli udział w piątkowym meczu wewnętrznym (po treningu rzutowym). I wszyscy trzej mogą wrócić do gry jeszcze przed końcem miesiąca.
Głos w tej sprawie zabrał trener Mitch Johnson. - Widzę, jak robią coś na boisku i myślę, że zdecydowanie mogą grać. Jest październik, więc prawdopodobnie stanie się to trochę później niż wcześniej. Ale wyglądają świetnie. Osobiście mam nadzieję, że nastąpi to raczej wcześniej niż później - powiedział o rekonwalescentach.
Jak wyglądają terminarz Teksańczyków? Do końca miesiąca będą grać u siebie, kolejno z: Brooklyn Nets (niedziela o godz. 19:00 czasu polskiego), Toronto Raptors (wtorek 28 października) oraz Miami Heat (31 października). Zatem któreś z tych spotkań może być odpowiednią okazją, aby Polak wrócił na parkiety NBA. Jeśli nie, to na początku listopada Spurs zmierzą się na wyjeździe z Phoenix Suns (3 listopada) i Los Angeles Lakers (6 listopada).
Dla Jeremy'ego Sochana każdy mecz w obecnym sezonie ma wielką wagę. Nie dogadał się bowiem z San Antonio Spurs do co nowego kontraktu i latem trafi na rynek jako zastrzeżony wolny agent. "Czyli będzie mógł przyjąć ofertę z dowolnego klubu. Tyle że Spurs - o ile będą mieli takie życzenie - mogą tę ofertę wyrównać i w ten sposób zatrzymać Polaka u siebie. [...] Jeśli na usługi Sochana nie będzie wielu chętnych, wtedy Spurs - wobec braku konkurencyjnych ofert - nie będą czuli się w obowiązku oferować mu potężnego kontraktu" - pisał Piotr Wesołowicz, dziennikarz Sport.pl.
