Gruchnęły wieści ws. trenera reprezentacji Polski. Oto jego nowa praca!
Igor Milicić nie tak dawno doprowadził reprezentację Polski do czołowej ósemki EuroBasketu. Teraz okazuje się, że szkoleniowiec drużyny narodowej ma nową pracę. Poprowadzi znany klub, jeden z najbardziej utytułowanych w swoim kraju. Jednocześnie zostaje w polskiej kadrze, z którą przygotowuje się do kolejnych wyzwań.
Jesteśmy zadowoleni z pracy Igora Milicicia. Nie ma podstaw, byśmy rozglądali się za kimś innym. Trener zostaje z nami i walczymy o awans na mistrzostwa świata - mówił Grzegorz Bachański, prezes PZKosz, po tegorocznym EuroBaskecie, który reprezentacja Polski zakończyła na ćwierćfinale (porażka z Turcją). A jednak szkoleniowiec ma nową pracę.

Igor Milicić ma nową pracę. Poprowadzi utytułowany klub w Grecji

W niedzielę o godz. 10:14 komunikat w tej sprawie napłynął z Grecji. "Aris ogłasza podpisanie umowy z trenerem Igorem Milicicem na ten sezon, z opcją przedłużenia na sezon 2026/27" - przekazano we wpisie klubu z Salonik w serwisie X.

To oczywiście nie oznacza zakończenia przez 49-latka pracy w polskiej kadrze, którą prowadzi od października 2021 r. Już w poprzednich latach łączył on te obowiązki z pracą klubową. I to z sukcesami, co przypomnieli 10-krotni mistrzowie Grecji (więcej tytułów mają tylko Panathinaikos i Olympiakos, odpowiednio 40 i 15).

Igor Milicić został trenerem Arisu. Już pokazał, że umie łączyć pracę w klubie i reprezentacji Polski

"W sezonie 2022/23 podjął się trudnego zadania w Besiktasu, który miał bilans 2-13. Udało mu się utrzymać go w pierwszej lidze z bilansem 8-7, a latem 2023 r. objął stanowisko trenera Napoli. Z 10. budżetem w lidze poprowadził drużynę do zdobycia Pucharu Włoch" - czytamy na oficjalnej stronie greckiego klubu. Ze Stalą Ostrów Wlkp. w rozgrywkach 2021/22 wywalczył Puchar Polski, a jeszcze przed objęciem reprezentacji sięgnął m.in. po trzy mistrzostwa kraju (jedno ze Stalą i dwa z Anwilem Włocławek).

Niedługo przed ogłoszeniem rozpoczęcia współpracy z Grekami selekcjoner Polaków ogłosił powołania na ostatnie tegoroczne spotkania - w eliminacjach mistrzostw świata z Austrią (28 listopada, Gdańsk) i Holandią (1 grudnia, Haga). W składzie znaleźli się m.in. Mateusz Ponitka i Jordan Lloyd.

- Przed nami nowe wyzwanie. Kontynuujemy naszą pracę na bazie ogromnego entuzjazmu, który mamy w sobie po świetnym EuroBaskecie. W Katowicach i Rydze dokonaliśmy czegoś niewiarygodnego, ale teraz czas skupić się na nowych rzeczach. Przed nami cel, który napędza mnie, cały sztab i wszystkich graczy - mistrzostwa świata w Katarze 2027. Zaczynamy meczem z Austrią i nie ma tutaj miejsca na błędy - powiedział Igor Milicić (cytat za oficjalną stroną PZKosz).

