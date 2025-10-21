Oficjalnie. Zapadła decyzja ws. gry izraelskich klubów w Europie

Uczestnictwo drużyn z Izraela w rozgrywkach międzynarodowych, zarówno klubów, jak i reprezentacji, jest odbierane przez świat sportu coraz bardziej negatywnie i krytycznie. Ma to związek z ludobójstwem, którego Izrael dokonuje w Strefie Gazy. Na meczach piłkarskich m.in. w Hiszpanii i Norwegii oraz podczas wyścigu kolarskiego Vuelta a Espana były protesty. Mecz Euroligi między Valencią a Hapoelem Tel Awiw odbył się bez udziału publiczności - oficjalnie ze względów bezpieczeństwa. Na meczach Eurobasketu wygwizdywano hymn Izraela.

REKLAMA

Zobacz wideo Yamal chce sprzedawać autografy?! Kosecki: Dla mnie to jest straszna głupota

Kluby z Izraela mogą wrócić do siebie

Opieszałość federacji i ignorowanie przez nie apeli o wykluczenie Izraela może porażać. Decyzja ws. wykluczenia izraelskich drużyn jest regularnie odwlekana w czasie. Ostatnie zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem (szybko naruszone przez stronę izraelską) może sprawić, że do wykluczenia w ogóle nie dojdzie.

W Eurolidze drużyny z Izraela grają na razie poza granicami swojego kraju. Maccabi Tel Awiw rozgrywa swoje domowe mecze w Belgradzie, a Hapoel Tel Awiw w Sofii. Taki stan rzeczy ma się utrzymać jeszcze nieco ponad miesiąc. Euroliga poinformowała w oficjalnym komunikacie, że uzgodniono między klubami, że od 1 grudnia Maccabi i Hapoel mogą znów grać w Tel Awiwie.

"Kluby członkowskie Euroleague Commercial Assets (ECA) spotkały się we wtorek, aby omówić obecną sytuację w Izraelu i Strefie Gazy, po niedawno ogłoszonym zawieszeniu broni i inicjatywach pokojowych. Podczas spotkania poruszono również kwestię możliwości przeniesienia meczów Euroligi i BKT EuroCup do Izraela. Po gruntownej naradzie kluby ECA zgodziły się na propozycję wyznaczenia 1 grudnia 2025 roku jako daty powrotu rozgrywek do Izraela" - czytamy w oświadczeniu Euroligi.

"Do tego czasu Euroliga będzie nadal uważnie monitorować rozwój sytuacji, pozostawać w ścisłym kontakcie z lokalnymi i zagranicznymi władzami, drużynami gości oraz wszystkimi odpowiednimi organizacjami i dbać o to, aby bezpieczeństwo i dobro wszystkich zaangażowanych osób pozostały najwyższym priorytetem. Euroliga i kluby w niej uczestniczące z optymizmem i nadzieją przyjmują niedawny plan pokojowy. Organizacja potwierdza swoją wiarę w siłę koszykówki w jednoczeniu ludzi i społeczności oraz zaangażowanie w budowanie pokoju poprzez wspólne wartości sportu, szacunku i jedności" - dodano.

Zobacz też: Wielki talent "zdradził" Rosję. Nie mogą się z tym pogodzić. "Będzie żałować"

Maccabi i Hapoel wrócą zatem od grudnia do Tel Awiwu. W EuroCupie występuje Hapoel Jerozolima, grupowy rywal Śląska Wrocław. Do starcia polskiego klubu z przedstawicielem Izraela dojdzie dziś wieczorem w Belgradzie.