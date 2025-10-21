Oto co zrobiła żona Marcina Gortata. Sceny podczas baby shower

Wiosną 2021 roku Żaneta Gortat-Stanisławska i Marcin Gortat wzięli ślub. Oboje od tego momentu bardzo chronili swoją prywatność. W sierpniu tego roku Gortat poinformował, że para będzie mieć dziecko. - Uczyniła mnie najszczęśliwszym mężczyzną na świecie. Cieszę się, że mogę powiedzieć, że... wkrótce zostaniemy rodzicami - napisał Polak na Instagramie.

To żona Marcina Gortata zrobiła na baby shower

Żaneta Gortat-Stanisławska zorganizowała baby shower. Wśród gości była m.in. znana polska trenerka fitness - Ewa Chodakowska. Panie są przyjaciółkami. "Celebracja małych cudów i wielkich emocji. Tyle śmiechu, wzruszeń i ciepła w jednym dniu, że trudno to opisać słowami. Dziękuję wam za obecność — to właśnie ona była dla mnie najcenniejsza! Nie chodzi o dekoracje czy prezenty (choć każdy był przepiękny), ale o czas spędzony razem, o serdeczność, rozmowy i energię, którą czuć było w powietrzu - skomentowała imprezę Żaneta Gortat-Stanisławska.

Żona Marcina Gortata będąc w ciąży, wciąż była aktywna fizycznie, ćwiczyła na siłowni itd. W trakcie baby shower Chodakowska sprawdziła formę Gortat-Stanisławskiej.

- Zapraszam do deep squat [jest to głęboki przysiad - red.]. Który to miesiąc Żanetka? - mówiła Chodakowska.

- Szósty, prawie siódmy będzie - odpowiedziała żona Gortata i zrobiła przysiad w szpilkach. Chodakowska skwitowała to śmiechem, z podziwem dla przyjaciółki.

Dla Żanety Gortat-Stanisławskiej będzie to drugie dziecko. Ma już nastoletnią córkę z poprzedniego związku.

Gortat to były reprezentant Polski i zawodnik NBA. W najsilniejszej lidze świata występował w czterech klubach: Orlando Magic, Phoenix Suns, Washington i Los Angeles Clippers.