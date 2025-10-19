1,3 sekundy - tyle zostało do końca sobotniego meczu 3. kolejki ligi hiszpańskiej (ACB) w koszykówce: MoraBanc Andorra - Basquet Girona. Goście po zdobyciu jednego punktu po rzucie wolnym wygrywali 92:89. Absolutnie nic nie wskazywało, że może dojść do dogrywki.

Rzut roku już znany! W Hiszpanii

Właśnie wtedy doszło do niesamowitej sceny, którą kibice koszykówki będą pamiętać latami. Gospodarze wznowili grę pod swoim koszem, poszło jedno podanie i piłkę otrzymał 33-letni Brazylijczyk Rafael Luz. Zdecydował się na rzut niemal przez całe boisko. Ku zaskoczeniu wszystkich piłka wpadła do kosza. To trafienie śmiało można uznać za najpiękniejsze w tym roku.

Luz utonął w objęciach uszczęśliwionych kolegów i była szalona radość. "To niemożliwe, to nierealne, to nie jest prawdziwe" - mówili hiszpańscy komentatorzy.

"Brazylijski zawodnik dał dogrywkę niemożliwym rzutem. To jednak nie koniec. W dogrywce to jego rzut sprawił, że była kolejna. W drugiej dogrywce Luz 13 sekund przed końcem trafił na 115:112" - pisze hiszpański "AS".

Luz zebrał mnóstwo pochwał w mediach społecznościowych.

"Najlepszy rzut na dogrywkę, jaki kiedykolwiek widzieliście", "To prawdopodobnie najbardziej brutalny kosz, jaki kiedykolwiek widziałem w życiu, biorąc pod uwagę odległość, trudność rzutu, a na dodatek obronę z boku boiska, w momencie syreny, a potem wygranie dogrywki", "O mój Boże, jakie to niesamowite" - to tylko niektóre z komentarzy internautów.

Brazylijczyk zakończył mecz z 13 punktami, dwoma zbiórkami i dwoma asystami. Jego zespół wygrał po dwóch dogrywkach 115:113 (28:10, 19:38, 14:22, 31:22, dogrywki: 23:21).

MoraBanc Andorra po trzech kolejkach z dwoma punktami zajmuje 15. miejsce w tabeli (na 18 zespołów). Z zerowym dorobkiem tabelę zamyka Basquet Girona.