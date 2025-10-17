Fatalne wieści ws. Sochana tuż przed sezonem

Jeremy Sochan niedługo przed EuroBasketem 2025 doznał urazu, co wykluczyło go z udziału w turnieju. Reprezentant Polski wrócił do San Antonio Spurs i tam przechodził rehabilitację oraz przygotowywał się do nowego sezonu NBA. Jednak pojawił się kolejny problem.

Jeremy Sochan znów ma problemy zdrowotne. Opuści start sezonu San Antonio Spurs w NBA

"Skrzydłowy Jeremy Sochan opuści rozpoczynający sezon mecz San Antonio Spurs z Dallas Mavericks, który odbędzie się w środę 22 października (czasu miejscowego - red.) z powodu skręcenia lewego nadgarstka" - czytamy na oficjalnej stronie NBA. 22-latek doznał kontuzji podczas środowej gry treningowej pięciu na pięciu.

Pech nie opuszcza Polaka, który "wracał do zdrowia po naciągnięciu łydki". Tej dolegliwości nabawił się "w sierpniu podczas treningu reprezentacji Polski". Przypomniano, że "kontuzja łydki uniemożliwiła mu udział w EuroBaskecie oraz w przedsezonowych rozgrywkach San Antonio Spurs".

San Antonio Spurs przekazali, kiedy Jeremy Sochan wróci do gry w NBA

Wedle informacji przekazanych przez klub, polski koszykarz ma wrócić do gry "w drugim lub trzecim meczu sezonu", czyli przeciwko New Orleans Pelicans (25 października, wyjazd) lub Brooklyn Nets (26 października, wyjazd). Na któreś z tych spotkań ma być też gotowy De'Aaron Fox, leczący naciągnięty mięsień dwugłowy uda.

W ostatnim sezonie, który był dla niego trzecim na parkietach NBA, Jeremy Sochan w 54 meczach średnio notował 13,5 punktu, siedem zbiórek oraz dwie asysty. Jego statystyki od początku gry w amerykańskiej lidze to średnio 11,4 pkt, 6,5 zb. i 2,4 as.