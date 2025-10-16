Jeden z najlepszych na świecie kończy karierę! Tego nikt się nie spodziewał

Sezon NBA ruszy już za kilka dni. Weźmie w nim udział również New York Knicks. Kibice liczą, że drużynie uda się zdobyć mistrzostwo. Pomóc w tym miał Malcolm Brogdon, jedna z gwiazd, którą drużyna zakontraktowała we wrześniu. Wziął nawet udział we wszystkich czterech meczach przedsezonowych i wierzono, że zostanie w zespole na dłużej. W środę 15 października okazało się jednak, że amerykański koszykarz ma inny plan, czym zszokował wszystkich.

Malcolm Brogdon kończy karierę. "Z dumą..."

"Dziś oficjalnie rozpoczynam proces zakończenia kariery koszykarskiej" - ujawnił Brogdon w oświadczeniu dla ESPN. Przed laty uznawany był za jednego z najlepszych obrońców świata. Regularnie zdobywał pochwały i nagrody. I choć obecnie wielką formą nie brylował, to i tak widziano w nim ogromne wzmocnienie dla Knicksów.

"Z dumą poświęciłem koszykówce umysł, ciało, a także duszę. Mimo licznych poświęceń, jakie poniosłem, aby tu dotrzeć, otrzymałem wiele nagród. Jestem bardzo wdzięczny, że dotarłem do tego punktu na własnych warunkach i teraz mogę zbierać owoce mojej kariery z rodziną i przyjaciółmi. Dziękuję z całego serca wszystkim, którzy mieli swoje miejsce na mojej drodze" - pisał Brogdon. "Gratulacje z powodu przejścia na emeryturę, Malcolm! Wszystkiego, co najlepsze na nowym etapie życia" - tak zareagowali działacze New York Knicks.

Nadal grał w NBA. Mimo to żegna się ze sportem

Tym samym kariera Amerykanina dobiegła końca. A była naprawdę udana. Przez dziewięć lat grał w NBA. Do najlepszej ligi świata trafił dość późno, bo miał już 24 lata, ale radził sobie w niej przyzwoicie. Grał dla takich klubów jak Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Indiana Pacers, Portland Trail Blazers, a w minionym sezonie dla Washington Wizards, gdzie notował średnio takie liczby na mecz: 12,7 punktu, 4,1 asysty i 3,1 zbiórki. Statystyki wciąż wyglądały więc imponująco. Nic więc dziwnego, że zainteresowała się nim nowojorska ekipa. Mimo wszystko koszykarz zadecydował o pożegnaniu ze sportową karierą.

Tak więc New York Knicks przystąpi do sezonu NBA bez Brogdona. Pierwszy mecz rozegra już 23 października. Rywalem będzie Cleveland Cavaliers. Pięć dni wcześniej drużyna zmierzy się jeszcze z Charlotte Hornets w presezonie.