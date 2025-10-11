Ma 14 lat i 229 cm. Oto, z czym się musi mierzyć. Niespotykany fenomen

W całej historii NBA od Gohiera wyższych było tylko dwóch zawodników: Manute Bola i Gheorghe Muresan, którzy urośli do 231 cm. Głośno o chłopcu zrobiło się już w ubiegłym roku, kiedy w mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze nagrania jego meczów z rówieśnikami. Kanadyjczyk nie tyle przerastał ich o głowę, co był wręcz dwa razy wyższy. By zrobić wsad do kosza, nie musiał nawet skakać. Ale mierzył wtedy "tylko" 218 cm wzrostu.

Fenomen genetyczny na niespotykaną skalę

Chłopiec jednak cały czas rośnie i obecnie dobił do 229 cm. To o trzy centymetry wyżej, niż jedna z największych - dosłownie i w przenośni - gwiazd NBA, Victor Wembanyama. Jak twierdzą jego rodzice, Jeremy już w wieku dwóch lat miał 120 cm, a kiedy osiągnął lat dziewięć - 170 cm.

Co istotne, lekarze zbadali chłopaka i wykluczyli u niego gigantyzm jako chorobę, więc przyczyna tak ekstremalnego wzrostu pozostaje nieznana. Z pewnością rolę w tym odgrywają geny. Choć jego rodzice nie wyróżniają się wzrostem, to dziadek mierzył blisko dwa metry, a jeden z krewnych urósł nawet pod 210 cm.

- Za każdym razem, gdy gdzieś idę, wszyscy się na mnie patrzą. Czasami chciałbym mieć 175 cm wzrostu, żeby móc zniknąć, ale z drugiej strony wolałbym być taki wysoki i grać w koszykówkę - mówił Gohier, który zaznacza, że nie chciałby osiągnąć dwa i pół metra wzrostu, choć może dobić do tej granicy. Wystarczy mu, że już teraz gdziekolwiek się nie pojawia, przyciąga wzrok wszystkich ludzi.

Taki wzrost to pewny angaż w NBA? Nie do końca

W czerwcu 2025 roku Gohier został powołany do reprezentacji U-16 Kanady na turniej AmeriCup, stając się oczywiście najwyższym koszykarzem zawodów. Jego drużyna dotarła tam do finału, który przegrała 71:108 z USA, ale Gohier nie był pierwszoplanową postacią zespołu na tym turnieju, tylko raczej rezerwowym. Grał jednak z zawodnikami dwa lata starszymi, a taka różnica doświadczenia na tym poziomie to przepaść.

Nasuwa się jednak pytanie: czy Gohier z takimi warunkami ma pewny angaż w NBA? Z pewnością jego nazwisko widnieje w notesie każdego szanującego się skauta najlepszej koszykarskiej ligi świata, ale by się tam znaleźć, sam wzrost nie wystarczy. Potrzeba jeszcze umiejętności. Te dwie cechy fenomenalnie łączy ze sobą wspomniany Wembanyama. W NBA gra także rodak Gohiera, 23-letni Zach Edey (224 cm).

Ale już kolejny z Kanadyjczyków (swoją drogą, ta nacja ma chyba jakieś szczęście do takich przypadków), 19-letni Olivier Rioux, jeszcze nie zdołał przebić się do koszykarskich bram raju. Riox obecnie mierzy 236 cm i posiada w księdze rekordów Guinnessa tytuł najwyższego nastolatka na świecie. W przeszłości był testowany przez Real Madryt, a obecnie występuje w lidze uniwersyteckiej NCAA w drużynie Florida Gators.

Gdyby więc kariery Rioux i Gohiera w najbliższych kilku latach nabrały rozpędu, to reprezentacja Kanady mogłaby się pochwalić w składzie dwoma najwyższymi koszykarzami na świecie.