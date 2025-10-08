Barcelona się nie certoliła. Tak odpowiedziała na prośbę Izraelczyków

Hapoel Jerozolima występuje w rozgrywkach EuroCupu. W środę (8 października) zmierzy się z zespołem Cedevita Olimpija. Izraelczycy myślą jednak o tym już, co wydarzy się za tydzień. 15 października zagrają na wyjeździe z hiszpańską Manresą. Hapoel wystosował prośbę do FC Barcelony o możliwość udostępnienia hali do treningów. Katalończycy stanowczo odmówili. Ogółem przyjazd Hapoelu do Hiszpanii jest szeroko komentowany.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat odpowiada na zaczepki Mameda Chalidowa! "On jest mistrzem"

FC Barcelona nie miała wątpliwości

Decyzja klubu o nie przychyleniu się do prośby Hapoelu wynika z jasnych powodów. Chodzi przede wszystkim o potencjalne zaburzenie porządku publicznego w przypadku przyjazdu tej drużyny na obiekt Palau Blaugrana. Wokół obecności Izraela w europejskich rozgrywkach jest gorąco, a wynika to z faktu, że w Strefie Gazy Izraelczycy mordują ludność palestyńską.

W Hiszpanii kibice nie chcą słyszeć o przyjeździe ekipy z Jerozolimy. To nie może dziwić. Ponadto Hiszpania jest krajem, który otwarcie protestuje przeciwko Izraelowi, pokazując jednocześnie solidarność z Palestyną.

Tak było m.in. przed meczem Athleticu Bilbao z Mallorcą w piłkarskiej najwyższej klasie rozgrywkowej. Otóż na murawę wyszli uchodźcy. Sporo z nich miało ze sobą palestyńskie flagi. Otrzymali oni od kibiców owację na stojąco.

Baxi Manresa wzywa do odwołania meczu. Mocne słowa

Przed spotkaniem Baxi Manresa - Hapoel Jerozolima grupy kibicowskie zebrane wokół hiszpańskiego klubu oraz cheerleaderki zachęcały do buntu.

"Głęboko wierzymy, że koszykówka nie może istnieć w bańce, w izolacji od otaczającej nas rzeczywistości. Uważamy obecność izraelskiej drużyny na naszym obiekcie, podczas gdy Państwo Izrael dopuszcza się ludobójstwa, za absolutnie niedopuszczalną. Nasze przesłanie jest jasne i stanowcze: ludzkie życie jest nieskończenie ważniejsze niż jakiekolwiek wydarzenie sportowe" - napisały grupy kibiców w komunikacie w mediach społecznościowych kilka tygodni temu (cytat za "El Pais").

Na razie jednak nie wydaje się, by spotkanie miałoby zostać odwołane. Na pewno jednak można spodziewać się gorącej atmosfery.