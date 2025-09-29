Zaczęło się. Odmówili gry z izraelskim klubem w LM. Żądają wykluczenia

Izrael od blisko dwóch lat prowadzi krwawy konflikt zbrojny z Hamasem. Jednak ze względu na działania podejmowane przez tamtejsze władze kraj jest coraz chłodniej traktowany w świecie sportu. Niektórzy są gotowi na daleko idące kroki.

Izrael wykluczony z Ligi Mistrzów? Prezes włoskiego klubu nie zostawia złudzeń

- Oficjalnie poprosimy Ligę Mistrzów, aby nie grać przeciwko izraelskiej drużynie - ogłosił Valerio Antonini, prezes Trapani Shark podczas niedzielnego live'a na Facebooku (cytat za serwisem eurohoops.net). Włoski klub w fazie grupowej koszykarskiej LM trafił na Bnei PenLink Herzliya.

- Uważam, że to, co dzieje się w Izraelu, to bezprecedensowe ludobójstwo i nie możemy aprobować gry przeciwko izraelskiej drużynie i ewentualnego podawania ręki zawodnikom z kraju, który dopuszcza się takiej masakry - dodał, po czym odwołał się do przykładu innego kraju.

- Wszystkie rosyjskie drużyny zostały zdyskwalifikowane i nie mogą uczestniczyć w europejskich rozgrywkach, więc słuszne jest, aby izraelskie drużyny również nie brały w nich udziału - stwierdził prezes Trapani Shark.

Valerio Antonini ostro ws. wykluczenia izraelskich klubów. "Decyzja, z którą nie można zwlekać"

- To decyzja, z którą nie można dłużej zwlekać. Sam podpiszę dokument wzywający LM do wykluczenia izraelskiej drużyny, która jest w naszej grupie, z rozgrywek. Generalnie wniosek dotyczy wszystkich izraelskich drużyn - podkreślił Antonini.

Oba zespoły mają zaplanowane dwa mecze (w trzeciej i czwartej serii gier) - 28 października w czeskiej Opawie (tam gospodarzem mają być Izraelczycy) oraz 11 listopada w Trapani. Z kolei w pierwszej kolejce planowo Trapani Shark podejmie La Laguna Tenerif a Bnei PenLink Herzliya zagra na wyjeździe z Tofas - oba spotkania zaplanowano na 8 października.