Pierwszy taki przypadek w historii! Oto zwycięzcy Superpucharu Polski

Jeszcze nie tak dawno żyliśmy emocjami związanymi z reprezentacją Polski, która podczas EuroBasketu dotarła do ćwierćfinału. Czas jednak się nie zatrzymuje i w naszym kraju już startuje sezon klubowy, którego inauguracją jest Superpuchar Polski. W sobotę odbyły się mecze półfinałowe, w których Start Lublin wygrał z Górnikiem Wałbrzych 80:66, a Trefl Sopot z Legią Warszawa 96:82. Tym samym w niedzielnym finale zagrały ekipy z Sopotu i Lublina.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat odpowiada na zaczepki Mameda Chalidowa! "On jest mistrzem"

Szalony mecz Trefla Sopot ze Startem Lublin o Superpuchar Polski

Początek meczu zdecydowanie należał do zawodników Trefla Sopot, który od początku prowadził dzięki zasłudze m.in. Paula Scruggsa. A zaczęło się od 11:0! Wtedy Start Lublin się przebudził i zaczął zdobywać pierwsze punkty. Pierwszej kwarty jednak nie udało się wygrać. Po niej ekipa z Pomorza prowadziła 25:18.

Zobacz też: Sochan postawił sprawę jasno ws. gry dla Polski. Koniec spekulacji

Początek drugiej kwarty był znowu świetny w wykonaniu Trefla i błyskawicznie było już 38:20! Po jej zakończeniu sopocianie 46:32. Całkowicie kontrolowali wydarzenia na parkiecie i wydawało się, że będą pewnie zmierzać po pierwsze trofeum w tym sezonie.

Nic jednak bardziej mylnego! Trzecia kwarta to była miazga ze strony Startu Lublin, który sukcesywnie niwelował stratę rywali i jeszcze w połowie trzeciej kwarty było 53:52 dla lublinian. Ostatecznie prowadzili po niej 59:57, a całą kwartę wygrali aż 27:11!

To wszystko zwiastowało ogromne emocje w ostatniej kwarcie. I takie też były. Co prawda Start zaczął od prowadzenia czterema punktami, ale tu wpadła "trójka" Trefla, tam były rzuty osobiste i to prowadzenie przechodziło od jednej drużyny do drugiej i wynosiło to punkt, to dwa z którejś ze stron. Na trzy minuty przed końcem Start prowadził 71:68. Zaraz była kontra, którą wykorzystał Tevin Mack i było 73:68 dla lublinian. Tego prowadzenia Start już nie wypuścił, wygrał cały mecz i sięgnął po pierwszy Superpuchar Polski, który ukazał się też pierwszym trofeum w ich historii!

Trefl Sopot - Start Lublin 77:82