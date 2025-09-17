Polska chce zorganizować wielką imprezę za 270 mln zł. "Potwierdzam"

Pięć kompletów po 9 tys. kibiców na meczach Polaków, średnio 4,8 tys. fanów na pozostałych spotkaniach grupy D - bardzo dobre dane dotyczące frekwencji podczas EuroBasketu w katowickim Spodku dopełniają sportowy sukces reprezentacji Polski. Koszykarze Igora Milicicia dotarli w mistrzostwach Europy do ćwierćfinału, w którym odpadli ze srebrną ostatecznie Turcją. Sami zostali sklasyfikowani na wysokim, szóstym miejscu, które dla polskiej koszykówki jest osiągnięciem ponad stan.

Z informacji Sport.pl wynika, że udana organizacja katowickiej części turnieju oraz dobry wynik sportowy stały się istotnym argumentem w zakulisowych działaniach, które toczą się od jakiegoś czasu - PZKosz chciałby zorganizować w Polsce mistrzostwa świata w 2031 roku.

- Potwierdzam, my jako polska federacja i środowisko koszykarskie jesteśmy zainteresowani sprowadzeniem do Polski mistrzostw świata. Mamy doświadczenie, infrastrukturę, organizacyjnie jesteśmy gotowi, mamy też dobrą pozycję w strukturach FIBA. To jednak nie wystarczy, przy tak dużym przedsięwzięciu potrzebne są gwarancje rządowe, wymagane jest współdziałanie z ministerstwem. Ale tu też pierwsze rozmowy z naszej strony się odbyły - mówi Sport.pl Grzegorz Bachański, prezes PZKosz.

Bez wsparcia rządu organizacja mistrzostw świata nie jest możliwa

W niedzielę tuż po finale EuroBasketu w Rydze Bachański wręczał nagrodę Giannisowi Antetokounmpo za miejsce w najlepszej piątce turnieju, ale nie tylko to świadczy o jego pozycji w strukturach FIBA. Prezes PZKosz to były członek zarządu europejskiego odłamu organizacji, a obecnie jego skarbnik. I to właśnie on prowadzi zakulisowe rozmowy w sprawie koszykarskiego mundialu w Polsce.

A skoro przy pieniądzach jesteśmy - szacowany koszt organizacji mistrzostw świata w koszykówce to około 270 mln złotych. Sam koszt licencji, którą trzeba wykupić od FIBA, to wydatek rzędu 130 mln. Za organizację turnieju płacą miasta goszczące rozgrywki, pozyskani sponsorzy i federacja, ale w przypadku takich kwot - konieczne byłoby wsparcie z budżetu państwa. Pisząc wprost - bez wsparcia rządu organizacja takiego turnieju nie będzie możliwa.

A moment na staranie się o koszykarski mundial jest dobry, bo trzy ostatnie edycje odbyły lub odbędą się w Azji - w 2019 roku turniej rozgrywany był w Chinach, w 2023 organizowały go Filipiny, Japonia i Indonezja, a w 2027 roku gospodarzem będzie Katar. - FIBA chce, żeby mistrzostwa świata wróciły do Europy lub do Ameryk - mówi Bachański. Procedura zgłoszeniowa jeszcze się nie rozpoczęła, póki co w mediach pojawiały się informacje o zainteresowaniu Włoch, ale też Australii.

EuroBasket i mistrzostwa świata 3x3 już mieliśmy

Wracając do koszykarskiej Polski - w ostatnich dwóch dekadach w naszym kraju odbyło się kilka imprez FIBA: w 2009 roku był to męski EuroBasket, a dwa lata później analogiczna impreza kobiet. Do tego w tym roku Katowice gościły jedną z grup kolejnych mistrzostw Europy mężczyzn. Jeśli chodzi o koszykówkę 3x3, to w 2023 roku mieliśmy mistrzostwa świata do lat 23 w Lublinie, a w przyszłym roku w Warszawie zorganizujemy już największe, seniorskie mistrzostwa świata.



W jakich miastach miałyby się odbyć ewentualne mistrzostwa świata 5x5? W turnieju grają 32 drużyny podzielone na osiem grup i PZKosz rozważa, by jedno miasto gościło dwie grupy. W grę wchodziłyby mające duże obiekty Kraków, Trójmiasto, Gliwice, Katowice i Łódź.



Polska historia koszykarskich mistrzostw świata obejmuje na razie dwa turnieje - ten z 1967 roku, kiedy drużyna trenera Witolda Zagórskiego zajęła piąte miejsce, a Mieczysław Łopatka został królem strzelców turnieju oraz ten z 2019 roku, w którym zespół Mike'a Taylora zajął świetne ósme miejsce.