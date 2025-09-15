Wielkie wyróżnienie dla Loyda po EuroBaskecie!

Mateusz Ponitka i Jordan Loyd stworzyli na tegorocznym EuroBaskecie zgrany duet, który wprowadził Polskę do najlepszej ósemki drużyn na Starym Kontynencie. Loyd popisywał się skutecznością, a Ponitka grał ofiarnie w kluczowych momentach. Dopiero Turcja potrafiła znaleźć sposób na tę dwójkę.

Loyd wśród najlepszych na EuroBaskecie

W szczególności dobra forma Loyda nie umknęła uwadze FIBA, która postanowiła umieścić go w drugiej najlepszej piątce turnieju. To duże wyróżnienie dla reprezentacja Polski. A jeszcze bardziej będzie można je docenić, kiedy spojrzy się na statystyki Loyda i skład tej piątki.

Joran Loyd był najskuteczniejszym koszykarzem polskiej kadry na EuroBaskecie. W siedmiu meczach rzucił średnio aż 22.4 pkt. Biorąc pod uwagę wszystkie drużyny, był piątym najlepiej rzucającym graczem turnieju. Większe średnie mieli od niego wyłącznie gracze z NBA - Luka Doncić (Słowenia), Giannis Antetokounmpo (Grecja), Deni Avdija (Izrael) i Lauri Markkanen (Finlandia).

Zadaniem Loyda było przede wszystkim zdobywanie punktów i wywiązał się z tej roli naprawdę dobrze. Procentowo miał skuteczność średnio na poziomie 49 procent, przy rzutach za dwa punkty 54.7 proc., przy rzutach za trzy 42.2, a przy rzutach wolnych 87.5 proc. Do tego należy doliczyć średnio 3,3 zbiórki i dwie asysty na mecz.

W drugiej najlepszej piątce EuroBasketu obok Loyda znaleźli się Markkanen, Avdija, Cedi Osman (Turcja) i Nikola Jokić (Serbia), czyli ikona dzisiejszej NBA. Z kolei Osman był kluczowy dla Turków, którzy zostali wicemistrzami Europy. Był drugim najskuteczniejszym graczem EuroBasketu. Z tego zestawu tylko Loyd i Osman nie grają dziś w NBA. Występują w klubach z Euroligi.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyniki, Polska została sklasyfikowana w EuroBaskecie na szóstym miejscu. Mistrzami Starego Kontynentu zostali Niemcy, podium uzupełnili Turcy i Grecy.