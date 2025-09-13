Niesamowite, co zrobił Ponitka po EuroBaskecie. Wzór

Reprezentacja polskich koszykarzy podbiła serca kibiców podczas dobiegającego końca EuroBasketu. Podopieczni Igora Milicicia w fazie grupowej pokonali faworyzowanych Słoweńców, dzielnie walczyli z ustępującymi wicemistrzami Europy Francuzami, a w fazie pucharowej postawili się Turkom, którzy zagrają w finale z Niemcami. Biało-Czerwoni udział na EuroBaskecie 2025 zakończyli w ćwierćfinale. Ich występ będzie wspominany - także ze względu na postawę Mateusza Ponitki. Kapitan kadry, już po udziale Polaków w mistrzostwach, zdobył się na piękny gest.

Piękne słowa Ponitki. Naprawdę to powiedział

- Cześć chłopaki. Wiem, że zaczynacie dzisiaj mistrzostwa Europy. Pierwsze chyba w waszej karierze takie poważne granie. Wiem, że wielu z was jest zestresowanych. Wiem, że są emocje, ale wiedzcie, że możecie tylko wy wspólnie w całej drużynie ze sobą osiągnąć sukces. Wiem, że każdy z was również chciałby jak najlepiej zagrać, ale pamiętajcie, że wygrywanie jest najważniejsze, że dobro zespołu powoduje, że wasza wartość wzrasta - powiedział.

- Myślę, że będziecie mieli i wzloty i upadki podczas turnieju, ale najważniejsze, żebyście trzymali się razem. Wspierajcie się nawzajem, walczcie jeden za drugiego, bo tylko tak tworzą się duże zespoły i tylko tak osiąga się sukcesy. Macie dobrych trenerów, którzy na pewno w was wierzą. Dobrze was przygotowali zarówno pod kątem taktycznym, jak i mentalnym i myślę, że jesteście gotowi walczyć i wygrywać, ale zróbcie to razem i każdy z każdym. Pozdrawiam was i trzymam za was kciuki - dodał, dopełniając wiadomość, którą zaadresował dla młodych adeptów koszykówki.

O kim mowa? Reprezentacja Polski rozpoczyna mistrzostwa Europy do lat 16 dywizji B. Tomasz Niedbalski z WKK Wrocław opublikował nagranie, na którym Ponitka przemawia do swoich następców. Wideo zostało pokazane na odprawie przed meczem z Bośnią i Hercegowiną.

Mateusz Ponitka wystąpił na swoim piątym EuroBaskecie. Według ekspertów - do spółki z Jordanem Loydem był liderem reprezentacji Polski.

"Trochę tak, jak w przypadku Loyda – wiedzieliśmy, że będzie liderem i gwiazdą, ale jednak zostaliśmy zaskoczeni, bo Ponitka dał coś więcej. Do punktów, zbiórek i asyst dołożył charyzmę, energię i wyjątkowy charakter sportowca, który nie daje zgody na porażki i zawsze gra o zwycięstwo. 32-letni skrzydłowy grał mądrze i sprytnie. Nadawał tempo i ton grze, a jak trzeba było, to brał na siebie odpowiedzialność. Był szalenie równy - zaczął od 23 punktów ze Słowenią, a potem zdobywał 16, 18, 16, 16, 19, 19. W kolejnym turnieju udowodnił, że grając dla reprezentacji Polski, jest w stanie wznieść się na wyżyny" - tak oceniał go redaktor naczelny Sport.pl Łukasz Cegliński.