Niemcy i Słoweńcy poszli w środowy wieczór w Rydze na wymianę ciosów. Po pierwszej kwarcie nasi grupowi rywale prowadzili aż jedenastoma punktami, jednak w miarę upływu czasu ich przewaga topniała. Przed ostatnią kwartą zespół z Bałkanów dalej był na prowadzeniu, ale już tylko 74:70. Właśnie wtedy Niemcy pokazali swoją klasę. Mimo usilnych starań Luki Doncicia, który rzucił aż 39 punktów i zaliczył 10 zbiórek, nasi zachodni sąsiedzi zdominowali ostatnią kwartę (29:17), dzięki czemu wygrali 99:91.

Trener Słowenii szalał po meczu. Sędziom się dostało

Potężnej złości po spotkaniu nie ukrywał trener Słoweńców Aleksander Sekulić. W trakcie meczu, a zwłaszcza w ostatniej kwarcie, nieraz złościł się na decyzje sędziowskie. Upust emocjom postanowił dać już po spotkaniu. Do sieci trafiło nagranie z hali, na którym widać, jak szkoleniowiec krzyczy na jednego z sędziów, wymownie też przy tym gestykulując. Również w pomeczowych wypowiedziach dla mediów nie krył ogromnej złości.

"Oni chyba oczekują, że przeprosimy"

- Wiem, że mamy wielką gwiazdę w postaci Luki Doncicia, ale to, co zawodnicy rywali robią przy nim, nie jest łatwe. Gdy nie okazuje się nam szacunku tak, jak dziś, to bardzo boli. Boli, ponieważ widzę, jak moi zawodnicy cierpią teraz w szatni. Ponieważ zagraliśmy dziś świetną koszykówkę i byliśmy w mojej ocenie lepszym zespołem. Oni chyba oczekują, że przeprosimy teraz za bycie "brudnym zespołem", popełniającym mnóstwo fauli, zwłaszcza w ostatniej kwarcie. Na koniec dnia możemy opuścić EuroBasket z głowami uniesionymi wysoko. Nie każdy może to o sobie powiedzieć - powiedział Aleksander Sekulić.

Niezależnie od tego, czy sędziowanie było dobre, czy nie, Słoweńcy z turnieju odpadli, a Niemcy zagrają w półfinale. Ich rywalem będzie Finlandia, która rozprawiła się z rewelacją EuroBasketu, czyli Gruzją (93:79). W drugim półfinale Turcja, pogromcy Polaków, zmierzy się z Grecją.

