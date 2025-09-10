Doncić wyprawiał cuda, a tu taki koniec! Oto ostatni półfinalista EuroBasketu

Wtorek i środa - w te dni w Rydze odbywały się ćwierćfinały EuroBasketu 2025. W pierwszym spotkaniu Polska przegrała z Turcją 77:91. W drugim Grecy okazali się lepsi od Litwy (87:76), a w trzecim - meczu dwóch rewelacji turnieju - Finowie pokonali Gruzję (93:79). Ostatnimi zespołami do zapewnienia sobie miejsca w najlepszej czwórce turnieju były drużyny Niemiec i Słowenii.

Co za mecz w ćwierćfinale EuroBasketu. 39 punktów Doncicia nie wystarczyło

Niemcy dowodzeni przez Franza Wagnera i Dennisa Schroedera, a po drugiej stronie Słoweńcy ze swoim liderem Luką Donciciem. Środowy, wieczorny ćwierćfinał zapowiadał się fascynująco. Wydawało się, że faworytem potyczki będą nasi zachodni sąsiedzi, którzy do ćwierćfinału nie ponieśli ani jednej porażki i mogli się pochwalić najwyższą średnią zdobywanych punktów.

Zdecydowanie inne plany od Niemców miał na ten wieczór Luka Doncić. Słoweński gwiazdor Los Angeles Lakers rozegrał koncertową pierwszą połowę. Zdobył aż 22 punkty i walnie przyczynił się do tego, że na przerwę to Słoweńcy schodzili z prowadzeniem. Pierwsza kwarta w ich wykonaniu musiała budzić respekt. W drugiej Niemcy wyglądali już lepiej i odrobili część strat, ale do drugiej części meczu i tak przystępowali z sześcioma punktami mniej niż rywale. Na nic zdawała się dobra dyspozycja duetu Wagner - Schroeder, który do przerwy zdobył 25 oczek.

Trzecia kwarta, choć minimalnie wygrana przez Niemców, nadal pozwoliła zachować Słoweńcom prowadzenie w meczu. Zapowiedzią tego, że utrzymać przewagi nie będzie im łatwo była sytuacja z samej końcówki kwarty. Tristan da Silva, na sekundę przed końcem czasu trafił... zza połowy. Było 70:74 i Niemcy mogli przystąpić do ostatniej części meczu ze zdwojoną energią.

Początek czwartej części był piorunujący dla naszych zachodnich sąsiadów. Rzucili dwie szybkie trójki i dzięki temu wyszli na prowadzenie. Prowadzenie, które do końca meczu oddali już tylko raz. Przy stanie 86:85 dla Słoweńców, do głosu wrócili jednak Niemcy. Ostatecznie wygrali kwartę 29:17, a cały mecz 99:91.

Taki wynik oznacza, że znamy już komplet półfinalistów. 12 września w Rydze dojdzie do starć Turcji z Grecją, a także Finlandii z Niemcami.

Niemcy 99:91 Słowenia

I kwarta: 21:32

21:32 II kwarta: 24:19

24:19 III kwarta: 25:23

25:23 IV kwarta: 29:17

