Marcin Gortat wypalił wprost do Ponitki. "To zapraszam"

,Kłótnia Ponitki i Gortata oscyluje głównie wokół podejścia do gry w reprezentacji Polski. Pierwszy przez lata poświęcał tej drużynie bardzo dużo czasu i energii. Gra w biało-czerwonych barwach od 2012 roku i stał się żywą legendą kadry. Drugi z pewnością ma ogromne zasługi w rozsławianiu polskiej koszykówki w USA jako gracz NBA. Zdarzało mu się jednak odpuszczać ważne turnieje międzynarodowe, tłumacząc takie decyzje m.in. brakiem ubezpieczeń kontraktów zawodników ze strony PZKosz.

Gortat zaprosił Ponitkę na mecz. "Może w końcu zagramy po raz kolejny razem"

Po ćwierćfinałowym spotkaniu EuroBasketu, w którym Polacy ulegli faworytom z Turcji 77:91, wydaje się, że Gortat pragnie zakopać wieloletni topór wojenny. 41-latek w programie na kanale PostPrime zaprosił kapitana reprezentacji na organizowany przez siebie mecz.

- Ja bym chciał serdecznie zaprosić Mateusza Ponitkę do mnie na wielki mecz Gortat Team kontra NATO w czerwcu. Jeżeli Mateusz masz wolne, serdecznie zapraszam. Mało tego, jeżeli chcesz wziąć jakiegoś zawodnika ze sobą, to zapraszam. Poprowadzicie naszą drużynę do zwycięstwa i może w końcu zagramy po raz kolejny razem w jakiejś drużynie koszykarskiej, bo już wiadomo, że w reprezentacji za stary jestem. Oczywiście po programie się do ciebie odezwę i jeszcze raz gratulacje za fantastyczny turniej - powiedział Gortat.

Jak na niespodziewane zaproszenie zareaguje Ponitka? Trudno to wyrokować, ale nie zdziwilibyśmy się, gdyby zignorował propozycję Gortata. W końcu jeszcze 7 września, po wygranym meczu fazy pucharowej EuroBasketu z Bośnią i Hercegowiną (80:72) 32-latek w szyderczy sposób odnosił się do słów byłego gracza NBA, który przed turniejem skazywał Polaków na porażkę.

- Pokazaliśmy charakter. To nasz wieli atut. Zarzucano nam brak talentu. Zarzucało nam się wiele rzeczy. Jest wielu ekspertów. Zwłaszcza jeden taki bardzo znany ekspert. Zobaczymy, co dziś powie. Taki bardzo wysoki. Pozdrowienia dla niego - mówił wtedy 32-latek.

Z kolei najgłośniejszą wypowiedzią Ponitki na temat Gortata była słynna konferencja z marca 2022 roku, w której tłumaczył kulisy swego odejścia z rosyjskiego Zenitu Sankt-Petersburg. Odnosił się także do słów Gortata, zarzucającego mu brak charakteru.

- Zagrałem 126 meczów w reprezentacji Polski. Chciałem zapytać pana Gortata - gdzie był jego charakter w trakcie Eurobasketu 2013 r., kiedy [jako kapitan kadry] zabronił nam rozmów z polskimi dziennikarzami? Albo w trakcie mistrzostw 2011 r., kiedy jego ubezpieczenie w NBA było ważniejsze od gry w reprezentacji? [...] Brałem osobiście udział w treningach NBA. Wiem, jak wygląda proces researchu i skautingu. Teraz, po tylu latach w NBA, nie dziwię się, że Marcin Gortat ma ksywkę jaką ma, czyli Polski Młot - powiedział wówczas Ponitka.