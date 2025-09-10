Ogromna burza po tym, jak Niemcy nazwali Doncicia. "Skandal"

26-letni Luka Doncić poprowadził reprezentację Słowenii do zwycięstwa z Włochami 84:77 (29:11, 21:29, 22:16, 12:21) w 1/8 finału mistrzostw Europy. Doncić zdobył aż 42 punkty i miał 10 zbiórek, miał skuteczność 57,9 proc. z gry i aż 93,8 z linii rzutów wolnych (15/16).

"Die Welt" krytykuje Lukę Doncicia

Teraz Słoweńcy zmierzą się w ćwierćfinale z jednym z głównych faworytów do złota - reprezentacją Niemiec w składzie z trzema koszykarzami występującymi w NBA: Dennisem Schroederem (Detroit Pistons), Franzem Wagnerem i Tristanem da Silva (obaj Orlando Magic).

Dzień przed meczem niemiecka gazeta "Die Welt " opublikowała dość skandaliczny artykuł na temat Luki Doncicia i reprezentacji Słowenii.

„Niemiecka drużyna pozostaje niepokonana na Mistrzostwach Europy w Koszykówce dzięki głębokiemu, wysokiej jakości składowi. Z drugiej strony, Słowenia stawia na swoją ekscentryczną supergwiazdę, której szaleństwo jest zawsze w zasięgu ręki. Słoweńska koszykówka to jednoosobowy spektakl, całkowite przeciwieństwo reprezentacji Niemiec. W ćwierćfinale czeka nas nierówne starcie" - pisze dziennikarz Luca Weckener.

Pisze też o tym, że Doncić absolutnie nie jest wzorem profesjonalizmu. I wylicza jego wady.

"Lista jego przewinień jest zbyt długa. Oskarżany był o to, że jest zbyt leniwy, otyły i zbyt zadowolony z siebie. Doncić nieodpowiedzialnie marnuje swój talent, brakuje mu dyscypliny, notorycznie się spóźnia, a jego zachowanie stanowi zły przykład dla drużyny. Brakuje mu cech przywódczych i dlatego nigdy nie wzniesie się ponad swój obecny status spektakularnego czarodzieja. O jego wadach krąży wiele opowieści i anegdot. A każdy, kto słucha jego najsurowszych krytyków, mógłby pomyśleć, że wolałby grać w karty w klapkach, palić papierosy, pić piwo z puszki" - czytamy w "Die Welt".

Dziennikarz przypomniał też, że Doncić gra świetnie, ale nie potrafił poprowadzić do sukcesów poprzedniego klubu - Dallas Mavericks (tylko mistrzostwo konferencji w 2024 roku) i obecnego - Los Angeles Lakers.

Dodał on też, że Doncić nie przebywa z drużyną w Rydze, ale to reprezentacja Słowenii jest z nim.

„Doncić przebywa obecnie w Rydze ze Słowenią na Mistrzostwach Europy - to pozornie niewinne oświadczenie jest dość odważne. Reprezentacja narodowa tak naprawdę podróżuje z nim. Koszykówka jest sportem drużynowym zgodnie z przepisami, a gwiazda Los Angeles Lakers ponownie będzie miała czterech dodatkowych zawodników do gry u boku w swoim siódmym meczu turnieju. Brzmi przesadnie?" - przyznaje.

Dziennikarz dodaje, że sukces w sporcie opiera się na treningu, silnej woli i dyscyplinie.

"Muszą być obecne co najmniej dwa z tych trzech elementów. Chyba że, oczywiście, jesteś Luką Donciciem" - pisze.

Artykuł został zauważony też w innych mediach. ""Niemiecki dziennikarz brutalnie obraził Doncicia. To skandal" - m.in. pisze Kurir.rs.

Mecz Słowenia - Niemcy w środę o godz. 20. Cztery godziny wcześniej Finlandia zmierzy się z Gruzją.