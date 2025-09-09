EuroBasket. O której dzisiaj mecz Turcja - Polska? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Polscy koszykarze po pokonaniu Bośni i Hercegowiny (80:72) drugi raz z rzędu znaleźli się w najlepszej ósemce EuroBasketu. Teraz na drodze do strefy medalowej w Rydze staje im rewelacyjnie spisująca się reprezentacja Turcji.

EuroBasket 2025. Kiedy i o której grają polscy koszykarze? Rywalem Turcja

Drużyna dowodzona przez Alperena Senguena, środkowego Houston Rockets, w 1/8 finału pokonała Szwecję (85:79). Było to dla niej szóste zwycięstwo z rzędu na turnieju - wcześniej wygrała wszystkie mecze w grupie A, w tym z Serbami, wicemistrzami świata (95:90).

Polacy nie będą faworytami, jednak w podobnej sytuacji byli trzy lata temu w ćwierćfinale przeciwko Słoweńcom. A i na tegorocznym EuroBaskecie pokazali, że mogą być bardzo groźni, zwłaszcza jeśli swój dzień mają Mateusz Ponitka oraz Jordan Loyd.

- Oba zespoły zasłużyły na to, by tu być. Nie można mówić, że ktoś jest faworytem, i Turcja, i Polska grają twardo i dają z siebie wszystko - komentował Hedo Tuerkoglu, dawny zawodnik klubów NBA (w Orlando Magic grał z Marcinem Gortatem), a obecnie prezes tureckiej federacji, w rozmowie z Łukaszem Ceglińskim, redaktorem naczelnym Sport.pl.

EuroBasket. O której grają koszykarze? Gdzie oglądać mecz Turcja - Polska? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE, RELACJA LIVE, WYNIK]

Mecz Turcja - Polska na EuroBaskecie 2025 zostanie rozegrany we wtorek 9 września o godz. 16:00 czasu polskiego. Transmisję TV przeprowadzą TVP 2 i TVP Sport, a stream online będzie dostępny na stronie tvpsport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

