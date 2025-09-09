Rosjanie piszą wprost: "Najbardziej skandaliczna drużyna". Tak, to o Polsce

Przed startem EuroBasketu tylko najwięksi koszykarscy optymiści znad Wisły mogli przypuszczać, że podopieczni Igora Milicicia dojdą na tym turnieju aż do fazy ćwierćfinału. Tak się jednak stało, Polacy zajęli świetne drugie miejsce w grupie D, a w 1/8 pucharowej drabinki pokonali 80:72 Bośnię i Hercegowinę. Liderami zespołu są Mateusz Ponitka (to już wieloletnia tradycja) oraz Jordan Loyd, dla którego EuroBasket był debiutem w polskich barwach.

Rosjanie tak opisali Polaków. "Skandale nie złamały drużyny – wręcz przeciwnie"

W ćwierćfinale Polacy zmierzą się z Turkami, którzy do tej pory są niepokonaną drużyną turnieju. Rosyjski portal Championat opublikował obszerny tekst analizujący oba zespoły, w którym oczywiście opisał także Polaków.

"Zwycięzcą nie jest ten, który wydaje się być bezbłędnym mechanizmem, ale ten, który mimo wszystko idzie naprzód. W koszykówce to często decyduje. Reprezentacja Polski na EuroBaskecie 2025 jest jak dziurawy statek: skrzypi, trzeszczy, zaraz się rozpadnie, ale uparcie trzyma kurs. Wokół słychać szum: rodzinne dramaty, konflikty z legendami, plotki o rozbiciu drużyny. Ale w dniu meczu ten szum przeradza się w energię. I tak Polacy, niespodziewanie dla wielu, wkroczyli do ćwierćfinału" - głosi pierwszy akapit tekstu o wymownym tytule "Polska to najbardziej skandaliczna drużyna. Ale są w ćwierćfinale – i to jest ich urok!".

Dziennikarz Artemy Berstenew opisał także prywatne relacje Mateusza Ponitki z bratem Marcelem, którzy od lat ze sobą nie rozmawiają. Autor tekstu podkreślił, że choć dla wielu taka historia może być druzgocąca, w przypadku kapitana kadry stała się częścią wizerunku człowieka, który w żadnym wypadku nie rezygnuje ze swoich zasad.

Według Rosjan, największym atutem Polaków jest ich mentalność. To drużyna, której siła na parkiecie jest większa, niż wskazywałyby na to indywidualne umiejętności poszczególnych graczy. "Polska idzie swoją drogą. Ich koszykówka nie zawsze cieszy oko, w szatni kipiały wewnętrzne konflikty, ale to właśnie czyni ich wyjątkowymi. Skandale nie złamały drużyny – wręcz przeciwnie, stały się częścią jej charakteru. Polska rzadko imponuje na papierze, ale to właśnie w trudnych momentach potrafi zaskoczyć".

Mimo wszystko portal Championat upatruje wyraźnego faworyta ćwierćfinałowego meczu w reprezentacji Turcji: "Turcy przeszli przez turniej bez porażki, ich atak konsekwentnie przyspiesza do ponad 90 punktów na mecz, a Alperen Sengun udowadnia, że przyszłość drużyny można budować wokół niego. Turcja pokazała dyscyplinę, przemyślany system i imponującą głębię składu. Ale Polska ma ładunek emocjonalny, improwizację i chce udowodnić, że drabinka turniejowa nie decyduje o wyniku. Nadchodzący mecz w Rydze to starcie dwóch filozofii. Turcja reprezentuje siłę systemu, a Polska – siłę charakteru".

Mecz Turcja - Polska odbędzie się we wtorek 9 września o godzinie 16:00 polskiego czasu.

