Polscy koszykarze na kolejnym EuroBaskecie zapewniają kibicom wspaniałe emocje. Zawodnicy Igora Milicica są już w ćwierćfinale, w którym zmierzą się z reprezentacją Turcji. - Mają naprawdę dużo talentu w zespole, ale... My jesteśmy Polakami - tak do tego spotkania podchodzi kapitan reprezentacji Polski Mateusz Ponitka, który aktualnie gra w barwach Bahcesehiru Koleji ze Stambułu.

Dowiedzieliśmy się także, jak do rywalizacji z Polską podchodzi szkoleniowiec Turcji Ergin Ataman. - Zmierzymy się z drużyną, która dobrze gra w koszykówkę, jest dobrze zorganizowana i gra twardo w obronie. Pokonali w fazie grupowej silne drużyny, takie jak Słowenia i Izrael. Awansowali do ćwierćfinału, pokonując Bośnię i Hercegowinę. Mają znanych zawodników. Znamy najlepszego strzelca drużyny, Jordana Loyda. Mają też centra, Aleksandra Balcerowskiego, który grał w mojej drużynie, Panathinaikosie. Mateusz Ponitka to doświadczony zawodnik. To drużyna, która gra razem od wielu lat. Jesteśmy gotowi. Nie mamy żadnych problemów. To ważny mecz. Wyjdziemy tam, żeby wygrać i powalczyć o medal w półfinale po tylu latach - podkreślił Ataman cytowany przez tureckie Bein Sports.

- Polska nie jest dla nas trudnym zespołem do analizy. Grają w znanym nam stylu koszykówki. Ponitka ma kilka sytuacji, w których może dostać się pod kosz, żeby zaliczyć asystę. Musimy na to zwracać uwagę. Zdobywają punkty i stwarzają okazje do rzutu. Grają agresywnie. Szukają zbiórek. Ich obrona jest bardzo agresywna. Nasz atak będzie wymagał równie dobrego prowadzenia piłki i dobrego dzielenia się przestrzenią, bo oni dużo poruszają się w obronie - dodał. Podkreślił, że Polska "jest bardzo poważnym pretendentem" obok innych ekip do awansu do kolejnych rund.

Mecz Polska - Turcja w ćwierćfinale EuroBasketu zostanie rozegrany we wtorek 9 września o godz. 16:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

