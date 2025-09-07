Francja wyrzucona z EuroBasketu! Ależ sensacja

Było 30 sekund do końca, trener Francji poprosił o czas, a Gruzini wyskoczyli na parkiet zza ławki rezerwowych. Przed chwilą punkty wsadem zdobył Goga Bitadze i jego zespół prowadził 78:70. Niby jeszcze do końca mecz pozostawało trochę czasu, ale jednak wszystko było jasne - na EuroBaskecie mamy kolejną sensację!

Gruzini od początku grali dobrze i prowadzili przez większość meczu - w 5. minucie było 16:9 dla nich. Co prawda Francuzi dogonili ich, a nawet delikatnie przegonili na przełomie drugiej i trzeciej kwarty, ale wtedy rywale odpowiedzieli. Od stanu 40:44 Gruzja miała zryw 10:0, kiedy świetnie grali jej najlepsi koszykarze - Goga Bitadze i Sandro Mamukelaszwili, którzy występują w NBA oraz Tornike Szengelija, który gra w Eurolidze.

Po tym zrywie Gruzja przeważała, choć na cztery minuty przed końcem był remis, 66:66. Wtedy ważny rzut trafił jednak Kamar Baldwin, naturalizowany Amerykanin w gruzińskiej kadrze, który chwilę później wykorzystał trzy wolne po faulu przy rzucie z dystansu. Francuzi próbowali gonić, oddawali szybkie rzuty, ale pudłowali, a piłki zbierali potem Gruzini. I zasłużenie wygrali 80:70.

To kolejna niespodzianka w wykonaniu tego zespołu, bo w pierwszym meczu fazy grupowej Gruzja pokonała 83:69 broniącą tytułu Hiszpanię. Jak się później okazało - dzięki tej wygranej Gruzini awansowali do 1/8 finału, kosztem właśnie Hiszpanów. Teraz sprawili jeszcze większą sensację, bo Francja - nawet pomimo zmiany pokoleniowej i braku kilku najlepszych graczy - była jednym z kandydatów do medalu.

Tych kandydatów zresztą na EuroBaskecie ubywa, bo w sobotę odpadła Serbia uważana za faworyta do złota. Drużynę Nikoli Jokicia wyeliminowała Finlandia Lauriego Markkanena. I w ćwierćfinale dojdzie właśnie do starcia pogromców faworytów - Gruzja zmierzy się z Finlandią.

W ćwierćfinale jest też już Polska, która w 1/8 finału wyeliminowała w niedzielę Bośnię i Hercegowinę. Biało-Czerwoni we wtorek zmierzą się z Turcją, która na EuroBaskecie nie przegrała jeszcze meczu - ma bilans 6-0.