38 lat i koniec. Polski Jordan przeszedł do historii na EuroBaskecie

Reprezentacja Polski koszykarzy w drugich z rzędu mistrzostwach Europy jest przynajmniej w ćwierćfinale. Biało-Czerwoni w niedzielnym meczu 1/8 finału pokonali Bośnię i Hercegowinę 80:72 (14:23, 26:21, 22:17, 18:11). "Fantastyczna gra reprezentacji Polski koszykarzy w drugiej połowie, zwłaszcza w obronie sprawiła, że odrobili straty w meczu z Bośnią i Hercegowiny i awansowali do ćwierćfinału EuroBasketu 2025. Znów bohaterem był Jordan Loyd!" - pisał w relacji z meczu Sport.pl.

38 lat i koniec. Wielki wyczyn Jordana Loyda

Jordan Loyd dwa ostatnie mecze na EuroBaskecie 2025 miał nieudane, z Francją zdobył 18, a z Belgią zaledwie 7 punktów. Teraz oczekiwano od niego dużo więcej. Naturalizowany Amerykanin zaczął fatalnie od trzech pudeł, faulu i straty, ale potrafił się podnieść i pokazać wielki charakter. Loyd skończył mecz z 28 punktami (8/17 z gry i 9/9 z osobistych!) i trzema zbiórkami.

Loyd w meczu z Bośnią i Hercegowiną przeszedł do historii polskiej koszykówki. Został bowiem pierwszym koszykarzem reprezentacji Polski od 1987 roku, który zdobył przynajmniej 20 punktów w aż czterech meczach mistrzostw Europy. Wtedy dokonał tego i to aż w siedmiu spotkaniach Dariusz Zelig.

Teraz Loyd zdobył przynajmniej 20 punktów w meczach ze: Słowenią (32.), Izraelem (27.), Islandią (26.) i Bośnią i Hercegowiną (28.).

Polacy w ćwierćfinale EuroBasketu 2025 zmierzą się we wtorek, 9 września z reprezentacją Turcji, która pokonała Szwecję 85:79 (20:23, 17:19, 26:13, 22:24).

Relacja na żywo z meczu Polska - Turcja na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Lepszy z tego starcia w półfinale zagra ze zwycięzcą pojedynku: Litwa - Grecja/Izrael.

56 sekund do końca! Niebywałe, co zrobili Polacy w meczu z Bośnią

"Polscy koszykarze po raz drugi z rzędu w ćwierćfinale mistrzostw Europy! Sukces rodził się w bólach, wygraną 80:72 z Bośnią i Hercegowiną trzeba było wyrwać. I wyrwaliśmy - przede wszystkim dzięki Mateuszowi Ponitce, Jordanowi Loydowi i Andrzejowi Plucie" - spostrzeżeniami z meczu w Rydze dzielił się Łukasz Cegliński, redaktor naczelny Sport.pl.

