Tak Bośniacy nazwali Jordana Loyda po meczu o ćwierćfinał EuroBasketu

Po niezwykle udanej fazie grupowej w katowickim Spodku polscy koszykarze przenieśli się do Rygi, gdzie odbywa się faza pucharowa EuroBasketu. Biało-czerwoni musieli się przestawić nie tylko do nowej hali, ale także pory rozgrywania meczu, albowiem starcie z Bośnią i Hercegowiną w 1/8 finału rozpoczął się o godz. 11. Być może przez to Polacy przespali początek meczu. Szybko musieli mierzyć się z około 10-punktową stratą. Do przerwy udało się dojść do rywala na odległość czterech punktów, a druga połowa to był już popis Polaków. Trzecią kwartę wygrali 22:17, a czwartą 18:11. Cały mecz 80:72. To biało-czerwoni zameldowali się w ćwierćfinale mistrzostw Europy.

REKLAMA

Zobacz wideo Zachwyty nad debiutantem w kadrze Urbana. "Upadał, wstawał i nie panikował"

Tak Bośniacy nazwali Loyda po meczu o ćwierćfinał Eurobasketu

Straty prowadzenia i ostatecznego odpadnięcia z turnieju nie mogą odżałować bośniackie media. "Reprezentacja Bośni i Hercegowiny zostali dziś pokonani przez Polskę po bardzo emocjonującym meczu. (...) Wszelkie nadzieje naszego składu legły w gruzach w połowie ostatniej kwarty, kiedy Robertson doznał poważnej kontuzji i musiał opuścić boisko" - czytamy na portalu klix.ba. "Polskę do zwycięstwa poprowadził niepowstrzymany Jordan Loyd, który zakończył mecz z 28 punktami" - dodali.

"Tak blisko, a tak daleko: Bośniacy odpadli z EuroBasketu po zaskakującym i niepewnym zakończeniu. Polacy po raz kolejny okazali się śmiertelnie groźni dla Smoków, podobnie jak w 2023 roku w eliminacjach do Igrzysk Olimpijskich" - przypomina Radio Sarajevo, które także docenia Jordana Loyda, nazywając go "nie do zatrzymania".

"Słabsza druga połowa kosztowała nas porażkę z Polską i pożegnanie z Eurobasketem" - tytułuje oslobodjenje.ba. Wskazują, że "Polska wykazała się większym opanowaniem i stabilnością fizyczną w końcówce". "Polakom przewodził znakomity Jordan Loyd, na którego nasza reprezentacja po prostu nie miała rozwiązania" - i oni nie szczędzili słów pochwał najlepszemu z Polaków.

"Tragedia smoków w Rydze: Bośnia i Hercegowina prowadziła przez większość meczu, ale ostatecznie uległa Polsce", "Tak niewiele zabrakło" - to z kolei reakcje portali sportssport.ba oraz Depo. "Kluczowy moment nastąpił w 34. minucie, kiedy kontuzjowany został najlepszy zawodnik BiH w dzisiejszym meczu, John Roberson, przez co został wyłączony z gry do końca meczu. W tym momencie można było już przewidzieć upadek drużyny BiH, biorąc pod uwagę, że Polacy bardzo szybko osiągnęli ośmiopunktową przewagę" - podsumowują.

Polacy w ćwierćfinale Eurobasketu zagrają z Turcją. To spotkanie odbędzie się we wtorek.