Oto tabela po porażce Polaków w ostatnim meczu grupowym EuroBasketu

Polscy koszykarze już po trzech meczach EuroBasketu 2025 zapewnili sobie awans do fazy pucharowej. W czwartym przegrali z Francją (7:683), a na koniec rywalizacji grupowej w Katowicach zmierzyli się z Belgami.
Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem było jasne, że Polacy w 1/8 finału zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, trzecią drużyną grupy C (przesądziły o tym czwartkowe wygrane Słowenii i Włoch). Pozostało tylko dopełnić formalności.
Pierwszą kwartę Polacy wygrali minimalnie, bo 17:16. W drugiej poszło im trochę gorzej i na przerwę schodzili z rezultatem 33:39. W trzeciej części mocniej ruszyli do przodu, dzięki czemu doprowadzili do remisu 58:58. Decydujące punkty na 3,4 sekundy przed końcem zdobył Emmanuel Lecomte i to Belgowie zwyciężyli 70:69.
Ostatecznie Polacy kończą grupę D na drugim miejscu. Mają 8 pkt, tyle samo co Słowenia oraz Izrael, jednak wyprzedzają te drużyny dzięki korzystniejszemu bilansowi bezpośrednich spotkań (pokonali je obie, a Słoweńcy byli lepsi od Izraelczyków). Najlepsza była Francja, natomiast z turniejem żegnają się Belgia oraz Islandia, która przegrała wszystkie pięć meczów.
Mecz Polska - Bośnia i Hercegowina w 1/8 finału EuroBasketu 2025 zostanie rozegrany w niedzielę 7 września. Wygrany w ćwierćfinale zmierzy się z Turcją (zwycięzca grupy A) lub Szwecją (czwarta drużyna grupy B).
