Oto tabela po porażce Polaków w ostatnim meczu grupowym EuroBasketu

Polscy koszykarze już po trzech meczach EuroBasketu 2025 zapewnili sobie awans do fazy pucharowej. W czwartym przegrali z Francją (7:683), a na koniec rywalizacji grupowej w Katowicach zmierzyli się z Belgami.

Polscy koszykarze przegrali z Belgią na EuroBaskecie 2025. Oto końcowa tabela grupy D

Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem było jasne, że Polacy w 1/8 finału zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, trzecią drużyną grupy C (przesądziły o tym czwartkowe wygrane Słowenii i Włoch). Pozostało tylko dopełnić formalności.

Pierwszą kwartę Polacy wygrali minimalnie, bo 17:16. W drugiej poszło im trochę gorzej i na przerwę schodzili z rezultatem 33:39. W trzeciej części mocniej ruszyli do przodu, dzięki czemu doprowadzili do remisu 58:58. Decydujące punkty na 3,4 sekundy przed końcem zdobył Emmanuel Lecomte i to Belgowie zwyciężyli 70:69.

Ostatecznie Polacy kończą grupę D na drugim miejscu. Mają 8 pkt, tyle samo co Słowenia oraz Izrael, jednak wyprzedzają te drużyny dzięki korzystniejszemu bilansowi bezpośrednich spotkań (pokonali je obie, a Słoweńcy byli lepsi od Izraelczyków). Najlepsza była Francja, natomiast z turniejem żegnają się Belgia oraz Islandia, która przegrała wszystkie pięć meczów.

EuroBasket 2025. Tabela grupy D po meczu Polska - Belgia

Francja: 4 zwycięstwa - 1 porażka, 9 punktów, 461:391 bilans małych punktów (awans) Polska: 3-2, 8 pkt, 400:387 (awans) Słowenia: 3-2, 8 pkt, 469:452 (awans) Izrael: 3-2, 8 pkt, 417:401 (awans) Belgia: 2-3, 7 pkt, 363:403 (wyeliminowana) Islandia: 0-5, 5 pkt, 363:439 (wyeliminowana)

Mecz Polska - Bośnia i Hercegowina w 1/8 finału EuroBasketu 2025 zostanie rozegrany w niedzielę 7 września. Wygrany w ćwierćfinale zmierzy się z Turcją (zwycięzca grupy A) lub Szwecją (czwarta drużyna grupy B).

