Niebywałe, co zrobił Doncić w meczu z Izraelem. Polacy będą zachwyceni

Mecz Izrael - Słowenia był ważny dla reprezentacji Polski. Gdyby wygrali go Słoweńcy, to Biało-Czerwoni, by zająć drugie miejsce (za Francją), nie musieliby nawet wygrać w ostatnim pojedynku z Belgią. W przypadku wygranej Izraela, Polacy musieliby zwyciężyć z Belgią. Wtedy trzy zespoły: Polska, Francja i Izrael miałyby dziewięć punktów i decydowałaby "mała tabela". W niej Polacy zajęliby drugą pozycję (za Izraelem).

Wielki mecz Luki Doncicia

Od początku meczu Słowenia - Izrael było to starcie dwóch gwiazd NBA: Luki Doncicia oraz Deniego Avdiji. Do przerwy Słoweniec zdobył aż 24 punkty, miał sześć zbiórek i tyle samo asyst. Natomiast Avdija zdobył pięć punktów mniej i miał siedem zbiórek. Świetna gra Doncicia sprawiła, że jego zespół do przerwy schodził, prowadząc 56:43.

Po trzech kwartach Słoweńcy wygrywali już 79:65. Początek ostatniej odsłony należał jednak do koszykarzy Izraela. Pierwsze cztery minuty wygrali 13:4 i było już tylko 78:83. Wtedy sprawy w swoje ręce wziął Doncić. Po jego celnej "trójce" w 38. minucie było 101:87.

Gwiazdor Los Angeles Lakers zakończył mecz z 37 punktami, 11 zbiórkami i 9 asystami. Zabrakło mu zatem tylko jednej asysty do triple-double (trzycyfrowa liczba w trzech statystykach). Avdija zdobył 34 punkty i miał 9 zbiórek.

W innym meczu tej grupy Francja wygrała z Islandią 114:74. Dzięki wygranej Słowenii, to Francja zajęła pierwsze miejsce w grupie. Polacy, bez względu na wynik, swojego starcia z Belgią, ukończą fazę grupową na drugiej pozycji.

Izrael - Słowenia 96:106 (22:26, 21:30, 22:23, 31:27)

Tabela grupy D:

Francja 5 meczów 9 punktów Słowenia 5 8 Izrael 5 8 Polska 4 7 Belgia 4 5 Islandia 5 5

