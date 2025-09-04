To z nimi zagrają Polacy w fazie pucharowej EuroBasketu. Lepiej być nie mogło

Polscy koszykarze na koniec rywalizacji grupowej w EuroBaskecie 2025 w Katowicach zmierzą się z Belgią. Do tego spotkania przystąpią już z pełną wiedzą dotyczącą tego, przeciwko komu zagrają w 1/8 finału.

Polscy koszykarze mogą "ustawić się" na EuroBaskecie 2025. Wcześniej mogą pomóc rywale

Pod uwagę trzeba brać "polską" grupę D oraz grupę C, z której został wyłoniony przeciwnik kadry prowadzonej przez Igora Milicicia. W pierwszych czwartkowych spotkaniach Francja pokonała 114:74 Islandię (D), a Gruzja przegrała 76:84 z Bośnią i Hercegowiną (C). To klarowało sytuację w obu grupach.

Polacy mogli być pewni drugiego miejsca, gdyby Słowenia pokonała Izrael. Tak też się stało, Luka Doncić i spółka triumfowali 106:96. W tej sytuacji polscy koszykarze mogą nawet przegrać z Belgami, ale przy równej liczbie punktów ze Słoweńcami oraz Izraelczykami zdecyduje mała tabela - w niej będą na czele, gdyż pokonali oba porównywane z nimi zespoły. Za ich plecami będą słoweńscy koszykarze, a kolejny Izrael.

Polacy muszą jeszcze wyjść na parkiet i dopełnić formalności (nawet w przypadku porażki dostaną punkt), a nawet gdyby wygrali, to nie będą pierwsi. Przegrali bowiem bezpośrednie spotkanie z liderującą Francją, a to zdecyduje przy zrównaniu się z nią punktami.

EuroBasket 2025. Tabela grupy D po meczu Słowenia - Izrael

Francja: 4 zwycięstwa - 1 porażka, 9 punktów, 461:391 bilans małych punktów (awans) Słowenia: 3-2, 8 pkt, 469:452 (awans) Izrael: 3-2, 8 pkt, 417:401 (awans, jest za Słowenią przez porażkę w meczu bezpośrednim) Polska: 3-1, 7 pkt, 331:317 (awans) Belgia: 1-3, 5 pkt, 293:334 (wyeliminowana) Islandia: 0-5, 5 pkt, 363:439 (wyeliminowana)

Oto rywale Polaków w fazie pucharowej EuroBasketu 2025. Mogło być znacznie gorzej

Druga drużyna grupy D w 1/8 finału trafią na trzeci zespół grupy C. A tam było bardzo interesująco. Po czwartkowym zwycięstwie prowadzenie objęła Bośnia, lecz straciła je za sprawą zwycięstwa Włochów nad Cyprem w stosunku 89:54.

EuroBasket 2025. Tabela grupy C po meczu Włochy - Cypr

Włochy: 4-1, 9 pkt, 396:333 (awans) Bośnia i Hercegowina: 3-2, 8 pkt, 401:401 (awans) Grecja: 3-1, 7 pkt, 342:268 (awans) Gruzja: 2-3, 7 pkt, 367:386 (przegrała bezpośredni mecz z Grecją) Hiszpania: 2-2, 6 pkt, 311:264 Cypr: 0-5, 5 pkt, 295:460 (wyeliminowany)

To sprawia, że niezależnie od wyniku hitowego starcia Greków z broniącymi tytułu Hiszpanami na pewno trzecie miejsce w grupie C zajmie Bośnia. Dlaczego? Otóż jeśli wygra Grecja, to wskakuje na pierwszą pozycję kosztem Włochów, gdyż przy równym dorobku (9 punktów) decyduje wygrany przez nią mecz bezpośredni. Czwarta będzie Gruzja, która zrówna się z Hiszpanami (7 pkt), lecz pokonała ich w bezpośrednim starciu.

Z kolei gdyby to Hiszpanie pokonali Greków, te dwa zespoły oraz Bośniacy utworzą małą tabelę. Tam obrońcy tytułu będą najwyżej, albowiem pokonali obu tych rywali. A bośniaccy koszykarze w bezpośrednim starciu ograli Greków, zatem będą przed nimi, a w całej grupie trzeci - na szczycie znajdą się Włosi.

Polska zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną o ćwierćfinał EuroBasketu. Nie tak dawno dwukrotnie pokonała ją w ważnym turnieju, teraz rywale zagrają bez gwiazd

Zatem jeszcze przed ostatnimi spotkaniami grupowymi wyjaśniło się, że w 1/8 finału Polacy zagrają z Bośnią Hercegowiną. To świetna wiadomość, gdyż niektóre scenariusze rozstrzygnięć ostatniej kolejki zakładały, że wpadają na Włochów, Hiszpanów lub Greków. Ostatecznie unikną tych koszykarskich potęg.

Co do Bośniaków, to warto przypomnieć, że polscy koszykarze w 2023 r. dwukrotnie ograli ich w olimpijskim turnieju prekwalifikacyjnym - w fazie grupowej 85:76, a w finale 76:72. Zatem wydają się mieć patent na ten zespół, którego największą gwiazdą jest środkowy Jusuf Nurkić, zawodnik Utah Jazz. W składzie jest też Ajdin Penava ze Śląska Wrocław, za to brakuje dwóch wielkich gwiazd, które dwa lata temu grały przeciwko Polakom - środkowego Luki Garzy (Boston Celtics) i skrzydłowego Dzanana Musy (obecnie Dubai Basketball, ale przez trzy poprzednie sezony grał w Realu Madryt, a w 2018 r. został wybrany w pierwszej rundzie draftu NBA przez Brooklyn Nets).

Zatem rywale wyciągnęli pomocną dłoń do reprezentacji Polski, która może cieszyć się z korzystnych rozstrzygnięć jeszcze przed meczem z Belgami. Relację z niego będzie można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Natomiast Polska i Bośnia zagrają w niedzielę 7 września w Rydze.

