Absolutna sensacja w meczu Islandia - Francja! To była ostatnia kwarta

Reprezentacja Francja przed ostatnią kolejką fazy grupowej mistrzostw Europy koszykarzy cały czas walczyła o zajęcie pierwszego miejsca w grupie D. Musiała wygrać z najsłabszą w grupie - Islandią i liczyć na porażkę Izraela ze Słowenią.

Emocje w końcówce meczu Francja - Islandia

Francuzi nie mieli żadnych problemów z pokonaniem Islandii. W pierwszej kwarcie Trójkorolowi stracili zaledwie dziewięć punktów, a zdobyli aż 36. Po pierwszej połowie wypracowali aż 32 punktową przewagę. Jedynym pytaniem w drugiej części było zatem, jak wysoko zwyciężą. Po zmianie stron Francuzi nie odpuścili i trzecią kwartę wygrali wysoko - 24:12.

- Islandczycy walczyli w ostatnich meczach dzielnie z Izraelem, Belgią, Polską i Słowenią. Teraz chyba nie wytrzymali już kondycyjnie. Wszystkie elementy koszykówki były po stronie Francji, która bardzo poważnie ich potraktowała, a w dodatku grała o stawkę. Islandczycy powinni postawić sobie zadanie w tym meczu, by chociaż wygrać czwartą kwartę - mówili na początku ostatniej kwarty komentatorzy TVP Sport.

Chwilę później, gdy Islandczycy wygrywali w tej części, komentator dodał: "Islandia wygrywa 10:5. Hura!". Ostatecznie Islandczycy wygrali czwartą kwartę 28:24.

Francuzi nie pobili rekordu punktowego tego turnieju. Dotychczas najwięcej punktów w meczu zdobyli Niemcy - 120 z Wielką Brytanią. Teraz Francuzi zatrzymali się na 114 i byli o krok od własnego rekordu punktowego w ME. W 2017 roku zdobyli 115 punktów. Co ciekawe, aż ośmiu zawodników z Francji w meczu z Islandią zdobyło przynajmniej 10 punktów.

W czwartek zostaną rozegrane jeszcze dwa mecze tej grupy: Izrael - Słowenia (godz. 17) oraz Polska - Belgia (20.30).

Francja - Islandia 114:74 (36:9, 30:25, 24:12, 24:28)

Tabela grupy D:

Francja 5 meczów 9 punktów Izrael 4 7 Polska 4 7 Słowenia 4 6 Belgia 4 5 Islandia 5 5

