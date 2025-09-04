Po czterech meczach Polska ma bilans 3-1. Porażka w ostatnim meczu z Francją namieszała w tabeli, choć nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Jedyne rzeczy, których jesteśmy pewni, to awans do 1/8 finału oraz fakt, iż nie zajmiemy już w naszej grupie niższego miejsca niż trzecie. A co z pierwszym? Ono też jest możliwe, choć bardziej na papierze, bo aby tak się stało nie tylko Polska musi pokonać Belgię, ale też Islandia Francję. To drugie nie wydaje się zbyt prawdopodobne.

Zobacz wideo Lewandowski wysiadł z czarnego mercedesa i się zaczęło! Tak przywitali go Polacy

Pierwsze miejsce? Drugie? Trzecie? Multum opcji dla Polski

Jeśli uda się nam wygrać z Belgią, nic nie będzie nas w stanie pozbawić drugiego miejsca. Nawet zwycięstwa Francji z Islandią oraz Izraela ze Słowenią. Wówczas każda z tych trzech ekip miałaby bilans 4-1 i decydowałyby małe punkty w meczach bezpośrednich. Tutaj najlepiej wypada Izrael, drugie miejsce przypada nam, a "Trójkolorowi" spadają na trzecie. A czy my możemy spaść na trzecie? Owszem. Jeśli przegramy z Belgią, a Francuzi i Izraelczycy wygrają swoje spotkania. Czwarte miejsce? Nie ma już scenariusza, w którym byśmy się na nim znaleźli.

Jeśli chodzi o naszych rywali, to Belgowie na tym turnieju ograli tylko ostatnią w tabeli Islandię (71:64). Ich starcia ze Słowenią oraz Francją to wysokie porażki, ale z Izraelem twardo walczyli do końca (89:92). Nie mają już szans na awans nawet z czwartego miejsca, niemniej nie należy oczekiwać, że będzie to łatwe spotkanie. Mecz o honor na dużym turnieju to też mecz, a kibice, którzy śledzą także piłkarską reprezentację Polski, doskonale wiedzą, o czym w tym wypadku mowa.

EuroBasket 2025. O której mecz Polska - Belgia? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Spotkanie Polska - Belgia rozpocznie się w czwartek 4 września o 20:30 w katowickim Spodku. Transmisja dostępna będzie na TVP Sport, a także w Internecie na sport.tvp.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.