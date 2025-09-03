Oto co Ponitka myśli o piłkarzach reprezentacji Polski. Powiedział to wprost

Wtorkowy mecz Polski z Francją w katowickim Spodku był wyjątkowy nie tylko dlatego, że Biało-Czerwoni świetnie walczyli w wicemistrzem olimpijskim, do ostatnich minut byli w grze i przegrali tylko 76:83. Był wyjątkowy także dlatego, że na trybunach zasiadło wiele znanych osób - na czele z piłkarzami reprezentacji Polski, którzy właśnie w Katowicach przygotowują się do meczów z Holandią i Finlandią w eliminacji mistrzostw świata.

Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jan Bednarek i kilku innych graczy piłkarskiej kadry pojawiło się w Spodku chwilę po rozpoczęciu meczu i zajęli miejsca na trybunie VIP, tuż przy linii bocznej. Oklaskiwali kolegów z kadry koszykarzy, emocjonowali się przebiegiem meczu, a po jego zakończeniu przybijali piątki ze schodzącymi z boiska graczami. Koszykarze i piłkarze zrobili sobie także wspólne zdjęcie na środku boiska.

- Chwilę porozmawialiśmy, oni też mają przed sobą duże wyzwania. Fajnie, cieszę się, że zainteresowali się też naszą koszykówką. Wiele, wiele lat chyba ich nie było na naszym meczu, ale fajnie, że teraz przyszli. Dziękujemy im za to wsparcie, my też wspieramy ich i mam nadzieję, że będzie tak dalej - powiedział po meczu Mateusz Ponitka. Kapitan kadry koszykarzy w meczu z Francją ponownie zagrał bardzo dobrze - zdobył 16 punktów, miał pięć zbiórek i pięć asyst.

O wizycie piłkarzy na meczu mówił też rozgrywający Kamil Łączyński. - To zawsze jest miłe, kiedy kadry narodowe się wspierają, wiadomo, że kibicujemy sobie nawzajem. Jesteśmy sportowcami, wiemy, z czym oni się zmagają, oni wiedzą, z czym my się zmagamy. Cieszymy się, że byli piłkarze, przyjechał też wicemistrz olimpijski w siatkówce Tomasz Fornal, doceniamy to, że na trybunach siedzi też wiele innych celebrytów i influencerów. I o to chodzi, żeby koszykówka była bardziej popularna. Jak będą przychodziły wielkie gwiazdy na mecz, to i zwykły kibic przyjdzie, po to może, żeby Tomka Fornala czy Roberta Lewandowskiego zobaczyć z bliska, a przy okazji dopingować koszykarzy.

Obie reprezentacje w tym tygodniu rozegrają po dwa ważne spotkania - w czwartek piłkarze zmierzą się w Rotterdamie z Holandią, a koszykarze zmierzą się w Belgią w Spodku. Natomiast w niedzielę piłkarze podejmą na Stadionie Śląskim Finlandię, a koszykarze rozegrają mecz 1/8 finału EuroBasketu w Rydze. Rywala poznają w czwartek.