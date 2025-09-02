Dramatyczny hit EuroBasketu. Na nich mogą trafić Polacy w kolejnej rundzie

Polscy koszykarze rozpoczęli EuroBasket 2025 od trzech wygranych, co dało im awans do fazy pucharowej. Teraz walczą o jak najwyższe miejsce w tabeli, aby mieć teoretycznie łatwiejszego przeciwnika w 1/8 finału - nim będzie ktoś z grupy C.

Polscy koszykarze czekają na rywala w fazie pucharowej. Ależ sytuacja w grupie C EuroBasketu 2025

Tam we wtorek także była rozgrywana czwarta, czyli przedostatnia kolejka grupowa. Niespodziewanie Grecja, która wcześniej odniosła trzy zwycięstwa oraz zapewniła sobie awans, przegrała z Bośnią i Hercegowiną (77:80). Natomiast zgodnie z przewidywaniami potoczyło się inne spotkanie - Gruzja rozbiła 93:61 Cypr.

Hitowo zapowiadało się natomiast starcie broniących tytułu Hiszpanów z Włochami (oba zespoły przystępowały do gry z bilansem 2-1). Zaczęło się od dominacji ekipy z Półwyspu Iberyjskiego i wyniku 13:0, a potem Włosi nieco odrobili straty i przegrywali 10:18. Drugą kwartę nieznacznie wygrali, lecz na przerwę schodzili z wynikiem 30:36.

Potem włoska kadra ruszyła w pogoń i pod koniec trzeciej części doprowadziła do remisu (47:47), a po kolejnym celnym rzucie za dwa punkty pierwszy raz objęła prowadzenie. Z nim rozpoczęła ostatni etap rywalizacji i zmierzała po zwycięstwo. I choć tuż przed końcem zrobiło się 62:62, to Włosi wytrzymali ciśnienie i wygrali 67:63. Dzięki temu zagwarantowali sobie fazę pucharową.

Po tym spotkaniu sytuacja w tabeli grupy C zrobiła się niezwykle interesująca. Aż trzy drużyny mają bowiem bilans 2-2, przez co w ostatniej kolejce szykuje się bardzo zacięta walka o awans - na pewno uzyska go zwycięzca spotkania Bośni i Hercegowiny z Gruzją. Teoretycznie najłatwiej będą mieli Włosi, którzy zagrają ze zdecydowanie najsłabszym Cyprem (cztery porażki), natomiast mająca awans Grecja postara się utrzymać pierwsze miejsce w starciu z Hiszpanią (w tabeli decydują: punkty, mecze bezpośrednie, bilans małych punktów).

EuroBasket 2025. Tabela grupy C po meczu Włochy - Hiszpania

Grecja: 3 wygrane - 1 porażka, 7 pkt, 342:268 - awans Włochy: 3-1, 7 pkt, 307:279 - awans Hiszpania: 2-2, 6 pkt, 311:264 Gruzja: 2-2, 6 pkt, 291:302 Bośnia i Hercegowina: 2-2, 6 pkt, 317:325 Cypr: 0-4, 4 pkt, 241:371 - wyeliminowany

Jak ma się to do sytuacji Polaków? Ci we wtorek przegrali z reprezentacją Francji 76:83, przez co są na drugim miejscu w grupie D (za Izraelem). Zatem gdyby teraz zakończyć zmagania grupowe, trafiliby na broniących tytułu Hiszpanów, będących na trzeciej pozycji w grupie C. Generalnie grupa C jest na tyle mocna, że trudno będzie uniknąć starcia z mocarzem - największe szanse dałoby na to wygranie grupy D.

Polscy koszykarze ostatni mecz rozegrają w czwartek 4 września przeciwko Belgii (bilans 1-3). Tego samego dnia odbędą się ostatnie spotkania w grupie C.

