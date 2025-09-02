Co tam się stało?! Tak wygląda tabela po meczu Polska - Francja

Reprezentacja Polski poniosła pierwszą porażkę w tegorocznym EuroBaskecie. Po wygranych ze Słowenią, Izraelem i Islandią Biało-Czerwoni przegrali 76:83 z reprezentacją Francji. Po dwóch kwartach nasi koszykarze prowadzili 44:41, ale już po trzeciej przegrywali 55:60. W czwartej Polacy odrabiali straty, ale niestety nie dali rady wygrać. Szkoda, ale jeszcze przed tym spotkaniem Polacy byli pewni awansu do 1/8 finału EuroBasketu. Gdyby je wygrali, to mieliby pewne pierwsze miejsce w grupie.
Po wtorkowych meczach zarówno Francja, Izrael jak i Polska mają po siedem punktów. Kwestia miejsc w kontekście awansu do 1/8 finału rozstrzygnie się więc w ostatniej kolejce, w której Polska zagra z Belgią, Francja z Islandią, a Izrael ze Słowenią.
Gdy zespoły zakończą grę w grupie z równą liczbą punktów, to o kolejności zadecyduje bilans meczów bezpośrednich, następnie różnica punktów, a na końcu zdobyte punkty.
W ostatnim meczu fazy grupowej reprezentacja Polski zmierzy się z Belgią. To spotkanie zostanie rozegrane w czwartek 4 września o godz. 20:30. Relacja na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
