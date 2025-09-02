Trwał mecz Polaków, gdy Sochan napisał to na Instagramie. "Polska..."

Przed turniejem wydawało się, że brak Sochana przekreśla jakiekolwiek szanse podopiecznych Igora Milicicia na sukces, tymczasem Polacy na parkiecie w katowickim Spodku prezentują się fenomenalnie. Najpierw ograli 105:95 Słowenię z potężnym Luką Donciciem. Następnie w meczu pełnym emocji dalece wykraczających poza sport pokonali 66:64 Izrael, a później odnieśli zwycięstwo 84:75 z Islandią.
Tym większa szkoda, że Jeremy Sochan, który przyjechał na zgrupowanie kadry przed EuroBasketem, w ostatniej chwili musiał zrezygnować z turnieju z powodu kontuzji. Mimo wszystko Polak śledził poczynania kolegów na boisku, co pokazał w relacji na Instagramie, w której zwrócił się bezpośrednio do Wembanyamy.
- Nie oglądaj tego Vic, przegracie ten mecz... Polska gurom!!! - napisał koszykarz. Oczywiście można łatwo wywnioskować, że błędy ortograficzne w słowie "górą" to celowe przeinaczenie, nawiązujące do słynnego okrzyku Mariusza Pudzianowskiego, który stał się już internetowym memem.
Wprawdzie Sochan nie mógł pomóc kolegom na boisku, ale Polacy na turniej, którego są gospodarzami, przygotowali tajną broń. Został nią debiutujący w kadrze Jordan Loyd, który z miejsca stał się jedną z największych gwiazd zespołu. Już ze Słowenią Amerykanin z polskim paszportem rzucił 32 punkty, co było czwartym najlepszym rezultatem zawodnika reprezentacji w pierwszym meczu. Loyd błyszczał też w pozostałych grach, ale poza nim świetnie grała także reszta Polaków, na czele z Mateuszem Ponitką czy Dominikiem Olejniczakiem.
Po meczu z Francją, Polska zakończy zmagania w grupie D spotkaniem z Belgami, które odbędzie się 4 września.
