Trwał mecz Polaków, gdy Sochan napisał to na Instagramie. "Polska..."

Przed turniejem wydawało się, że brak Sochana przekreśla jakiekolwiek szanse podopiecznych Igora Milicicia na sukces, tymczasem Polacy na parkiecie w katowickim Spodku prezentują się fenomenalnie. Najpierw ograli 105:95 Słowenię z potężnym Luką Donciciem. Następnie w meczu pełnym emocji dalece wykraczających poza sport pokonali 66:64 Izrael, a później odnieśli zwycięstwo 84:75 z Islandią.

Sochan chwycił za telefon, gdy Polacy grali mecz. Zaczepił Wembanyamę tekstem... Pudziana

Tym większa szkoda, że Jeremy Sochan, który przyjechał na zgrupowanie kadry przed EuroBasketem, w ostatniej chwili musiał zrezygnować z turnieju z powodu kontuzji. Mimo wszystko Polak śledził poczynania kolegów na boisku, co pokazał w relacji na Instagramie, w której zwrócił się bezpośrednio do Wembanyamy.

- Nie oglądaj tego Vic, przegracie ten mecz... Polska gurom!!! - napisał koszykarz. Oczywiście można łatwo wywnioskować, że błędy ortograficzne w słowie "górą" to celowe przeinaczenie, nawiązujące do słynnego okrzyku Mariusza Pudzianowskiego, który stał się już internetowym memem.

Relacja Jeremy'ego Sochana instagram.com/stories/jeremysochan/3712955953650433453/

Wprawdzie Sochan nie mógł pomóc kolegom na boisku, ale Polacy na turniej, którego są gospodarzami, przygotowali tajną broń. Został nią debiutujący w kadrze Jordan Loyd, który z miejsca stał się jedną z największych gwiazd zespołu. Już ze Słowenią Amerykanin z polskim paszportem rzucił 32 punkty, co było czwartym najlepszym rezultatem zawodnika reprezentacji w pierwszym meczu. Loyd błyszczał też w pozostałych grach, ale poza nim świetnie grała także reszta Polaków, na czele z Mateuszem Ponitką czy Dominikiem Olejniczakiem.

Po meczu z Francją, Polska zakończy zmagania w grupie D spotkaniem z Belgami, które odbędzie się 4 września.

