Była 3. minuta meczu Polska - Francja. Wszystkie oczy na Lewandowskiego

O tym, że piłkarze mogą pojawić się na meczu koszykarskiej reprezentacji Polski, mówiło się już w poniedziałek. Robert Lewandowski dostał na ten temat pytanie na konferencji prasowej i przyznał, że miałby chęć obejrzeć spotkanie Polska - Francja. Przedstawiciele PZKosz byli w kontakcie ze swoimi odpowiednikami z PZPN i przyznawali, że zaprosili piłkarzy do Spodka.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat odpowiada na zaczepki Mameda Chalidowa! "On jest mistrzem"

Polscy piłkarze wspierają polskich koszykarzy na EuroBaskecie

Do końca nie wiadomo było jednak, czy Lewandowski z kolegami rzeczywiście przyjadą na mecz koszykarzy, mówiło się o tym, że decyzja ma zapaść po treningu. Kiedy koszykarze szykowali się do rozpoczęcia meczu, na trybunie VIP tuż przy linii bocznej pojawili się siatkarz Tomasz Fornal, były reprezentant piłkarskiej kadry Kamil Glik oraz Lukas Podolski, napastnik Górnika Zabrze.

Zobacz też: Lewandowski, spójrz na tego gościa. Absolutny wzór do naśladowania

Piłkarze reprezentacji pojawili się tuż po rozpoczęciu meczu, w trzeciej minucie. Przeszli gęsiego za stanowiskami telewizyjnymi i usiedli niedaleko Podolskiego. Wśród nich są najważniejsze ostatnio postaci kadry - Lewandowski, Piotr Zieliński i Jan Bednarek, którzy wymieniali się opaską kapitańską w niedawnych spotkaniach. Ale też Krzysztof Piątek, Nicola Zalewski, Tomasz Kędziora czy Łukasz Skorupski. Wszyscy usiedli w jednym rzędzie tuż przy parkiecie i niemal wszyscy - nie licząc Lewandowskiego i Bednarka - od razu wyciągnęli telefony. Tak samo, jak wielu kibiców i realizator kamery, który też od razu wychwycił gości specjalnych.

Z czasem piłkarze zaczęli oglądać koszykarzy z zainteresowaniem, rozmawiali między sobą, wymieniali uwagi. Lewandowski, który siedział tuż obok Podolskiego, dobrze bawił się podczas jednej z przerw, podczas której w hali bawiono się w tzw. Kiss Cam. W przerwie między pierwszą i drugą kwartą "Lewy" wstał z miejsca i przeszedł się wzdłuż trybuny VIP, witają się m.in. z Fornalem, prezesem PZKosz Grzegorzem Bachańskim oraz raperem Okim.

Spiker w Spodku przywitał piłkarzy dopiero w 17. minucie meczu, podczas jednej z przerw na żądanie. Obraz z kamery sprzed kamery VIP wyświetlono na telebimie, a do największej wrzawy na trybunach doszło w momencie, gdy pokazano na nim Lewandowskiego.

Mecz Polska - Francja to czwarte spotkanie fazy grupowej EuroBasketu w Katowicach. Po trzech meczach Biało-Czerwoni mają bilans 3-0 i zapewniony awans do 1/8 finału.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU.