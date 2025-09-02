Show Doncicia w Katowicach! Tak wygląda tabela polskiej grupy

Trwa EuroBasket, a polscy kibice, póki co mogą być zadowoleni. Reprezentacja prowadzona przez Igora Milicicia w pierwszych trzech meczach odniosła trzy zwycięstwa. Najpierw pokonała Słowenię (105:95), następnie Izrael (66:64), a w niedzielny wieczór wygrała z Islandią (84:75). Już we wtorkowy wieczór Biało-Czerwoni zagrają z Francją. Przed tym spotkaniem doszło do dwóch innych meczów w "polskiej" grupie. Najpierw Izrael pokonał Belgię (92:89). O 17:00 w katowickim Spodku rozpoczęło się z kolei spotkanie Słowenii z Islandią.
Słoweńcy, których niekwestionowanym liderem jest gwiazdor Los Angeles Lakers Luka Doncić, dopiero w trzecim meczu mistrzostw odnieśli zwycięstwo. Po porażkach z Polską (95:105) i Francją (95:103) pewnie pokonali Belgów (86:69).
Koszykarze prowadzeni przez Craiga Pedersena od początku turnieju przegrali każdy mecz. W pokonanym polu pozostawiły ich Izrael (71:83), Belgia (64:71) i Polska (75:84). Spotkanie ze Słowenią początkowo nie zakładało dużej dominacji jednej ze stron. W pierwszej kwarcie Słoweńcy wygrali minimalnie - 21:20, zaś druga kwarta zakończyła się remisem. To wszystko sprawiło, że po pierwszej połowie ich przewaga była niewielka.
Decydująca w kontekście całego meczu okazała się trzecia kwarta. Tutaj dominacja Słowenii nie ulegała dyskusji. Podopieczni trenera Sekulicia wygrali 24:11 i choć od początku czwartej kwarty Islandczycy próbowali gonić wynik - co więcej, ostatecznie wygrali tę część meczu 33:27- to w ostatecznym rozrachunku nic im to nie dało.
Spotkanie zakończyło się wygraną Słoweńców 87:79, a najwięcej punktów - co nie powinno być zaskoczeniem - zdobył Doncić. Zanotował 26 punktów, siedem zbiórek i cztery asysty.
Polscy koszykarze zagrają z wicemistrzami olimpijskimi o godz. 20:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
