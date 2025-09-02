Alarm w reprezentacji Polski. Bohater został w hotelu

Koszykarze reprezentacji Polski EuroBasket w Katowicach rozpoczęli znakomicie. Pokonali już Słowenię, Izrael i Islandię, z bilansem 3-0 prowadzą w grupie D, zapewnili sobie awans do 1/8 finału. Gwiazdami drużyny są Jordan Loyd i Mateusz Ponitka, ale w każdym z dotychczasowych spotkań wsparcie dawali im inni gracze. W meczu z Islandią był nim Kamil Łączyński - 36-letni rozgrywający wyszedł w pierwszej piątce, zdobył siedem punktów, miał cztery asysty. A w końcówce trafił bardzo ważny rzut za trzy, który wyrównał wynik na 73:73 i dał Polakom impuls do wygranej.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat o stylówce Adama Sandlera: Zawsze mam wrażenie, jakbym mijał bezdomnego

Na tym dobre informacje się jednak kończą. Po meczu z Islandią Łączyński poczuł się gorzej, w poniedziałek miał gorączkę, noc na wtorek nie przyniosła poprawy. Rozgrywający reprezentacji Polski nie uczestniczył we wtorkowym, przedpołudniowym treningu, został w hotelu. Z informacji Sport.pl wynika, że jego występ jest bardzo mało prawdopodobny.

Łączyński to kolejny gracz koszykarskiej kadry, który miał w ostatnich dniach problemy ze zdrowiem. Przed meczem z Izraelem nie trenował Przemysław Żołnierewicz i choć ostatecznie na parkiet wyszedł, to potem przyznawał, że czuł się źle. Potem wirus dopadł Aleksandra Dziewę, który opuścił mecz z Islandią.

Wtorkowy mecz z Francją, która przed turniejem była uznawana za faworyta grupy, ale niespodziewanie przegrała z Izraelem i ma bilans 2-1, rozpocznie się o 20.30. Transmisja w TVP Sport, relacja na żywo na Sport.pl.