O której grają dzisiaj Polacy? Gdzie oglądać mecz Polska - Francja? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Reprezentacja Polski znakomicie rozpoczęła tegoroczny EuroBasket. Pomaga jej doping lokalnej publiczności, która tłumnie zbiera się na meczach Biało-Czerwonych. A ci pokonali już trzy drużyny. Na start sprawili sensację i triumfowali 105:95 ze Słowenią, na czele której stoi wielki Luka Doncić. Nasi kadrowicze nie mieli żadnych kompleksów i grali jak równy z równym. Podobnie było z Izraelem, choć wygrali minimalnie, bo 66:64. Wielkie emocje kibicom towarzyszyły też w starciu z Islandią. Polacy prowadzili już nawet 16 punktami, by tę przewagę stracić. Ostatecznie jednak zwyciężyli 81:75 i zostali liderem grupy D. Teraz powalczą o utrzymanie tej pozycji.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat odpowiada na zaczepki Mameda Chalidowa! "On jest mistrzem"

Polska przed najtrudniejszym wyzwaniem EuroBasketu 2025. Mecz Polska - Francja

Przed koszykarzami Igora Milicicia niezwykle istotne spotkanie. Kto wie, być może zadecyduje o wygranej w grupie. Polacy zmierzą się z Francuzami, faworytami do medalu na imprezie. To aktualni wicemistrzowie olimpijscy, którzy zawsze są piekielnie groźni. Na dodatek przystąpią do meczu z Biało-Czerwonymi mocno podrażnieni. Powód? Dość niespodziewana porażka 69:82 z Izraelem w poprzednim spotkaniu.

Bilans bezpośrednich meczów nie jest korzystny dla naszej kadry. W ostatnich latach drużyny rywalizowały czterokrotnie, ale Polakom nie udało się opuścić hali jako zwycięzca. Kto wie, może w końcu przełamią tę fatalną passę. Gdzie jak nie w katowickim Spodku przed własną publicznością? Biało-Czerwoni wydają się być maksymalnie zmotywowani.

- Każdy zespół jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczny. Każdy przeciwnik jest wymagający. Do końca tego turnieju nie będzie łatwego meczu. Trzeba być przygotowanym na bardzo dużą intensywność fizyczną i walczyć do samego końca. Każdy może wygrać z każdym - podkreślał Dominik Olejniczak. Naszą "tajną bronią" znów może okazać się Jordan Loyd, który notuje kapitalne statystyki na turnieju i jest jednym z najlepszych koszykarzy. Znakomicie spisuje się też Mateusz Ponitka.

Zobacz też: Ogromna burza po zwycięstwie Polaków. Czegoś takiego jeszcze nie widzieli.

EuroBasket 2025. Kiedy mecz Polska - Francja? O której grają dzisiaj Polacy? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM, RELACJA, WYNIKI]

Mecz Polski z Francją na EuroBaskecie 2025 odbędzie się już we wtorek 2 września. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:30. Transmisję przeprowadzi TVP Sport. Stream będzie dostępny na sport.tvp.pl. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej z tego starcia na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU