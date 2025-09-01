Ogromna burza po zwycięstwie Polaków. Czegoś takiego jeszcze nie widzieli

Reprezentacja Polski pokonała Islandię 84:75 i zanotowała trzecie zwycięstwo podczas tegorocznego EuroBasketu. Biało-Czerwoni pozostają niepokonani podczas tegorocznych mistrzostw. Spotkanie z drużyną Craiga Pedersena nie obyło się bez kontrowersji. Jeden z portali wprost pisze o tym, że mecz Polaków był najbardziej kontrowersyjnym występem sędziów podczas tego EuroBasketu.

"Mecz EuroBasket pomiędzy Polską a Islandią zakończył się kontrowersjami, a decyzje sędziów podjęte w końcowej fazie meczu mogły mieć znaczący wpływ na wynik. Ekspert ds. sędziowania Todd Warnick przeanalizował ostatnie minuty meczu i potwierdził wiele krytycznych błędów sędziowskich" - czytamy na portalu basknetnews.com.

"Byliśmy świadkami najbardziej kontrowersyjnego występu sędziowskiego podczas EuroBasketu w 2025 roku" - grzmi wspomniane źródło.

- To był kompletny szajs! – pieklił się tuż po meczu w Katowicach Kanadyjczyk Craig Pedersen, trener Islandczyków, którzy w rozmowie z dziennikarzami nie przebierał w środkach. Mówił o "rozczarowaniu końcówką".

Końcówka spotkania rzeczywiście była rwana, a gra była ciągle przerywana przez zespół sędziowski. Nie brakowało także sprawdzania poszczególnych sytuacji. Ktoś, kto włączył mecz w czwartej kwarcie, mógł mieć wrażenie, że trwa ona znacznie dłużej niż standardowe 10 minut. Zegar co chwilę musiał być zatrzymywany.

Polacy rozegrają jeszcze dwa spotkania w fazie grupowej. 2 września zmierzą się z Francją, zaś dwa dni później z Belgią. Faza pucharowa turnieju zostanie rozegrana już poza granicami naszego kraju.

