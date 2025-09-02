Powrót na stronę główną
Lewandowski, spójrz na tego gościa. Absolutny wzór do naśladowania

Łukasz Cegliński
Mateusz Ponitka imponuje tym, co robi na boisku, ale koszykówka to nie wszystko. Gwiazdor reprezentacji pokazuje, co to znaczy być kapitanem przez duże "K" i inne kadry mogą koszykarzom takiej postaci zazdrościć. - Mateusz ma taką trudną do wytłumaczenia umiejętność wzniesienia się na wysoki, galaktyczny wręcz poziom, gdy gra dla Polski. W reprezentacji staje się lepszym graczem - słyszymy.
Robert Lewandowski i Mateusz Ponitka
"Mateusz Ponitka jest polskim Michaelem Jordanem" – napisano w niedzielę na koncie FIBA w serwisie X. I choć w składzie reprezentacji mamy Jordana Loyda, to z tym stwierdzeniem można się zgodzić – 32-letni Ponitka, kapitan kadry, trzema pierwszymi meczami na EuroBaskecie potwierdził, że jest najlepszym polskim koszykarzem i to w dużej mierze dzięki niemu reprezentacja wygrała trzy spotkania i jako jeden z pierwszych zespołów zapewniła sobie awans do 1/8 finału.

Słowenii rzucił 23 punkty i zaliczył siedem zbiórek. Z Izraelem zdobył odpowiednio 16 i 11. A z Islandią zaliczył 18 punktów, osiem zbiórek i osiem asyst. Do tego w trzech spotkaniach łącznie trafił 61 proc. rzutów za dwa i aż 53 proc. za trzy – dokładnie siedem z 13.

"Ten chłopiec nie bierze jeńców"

Ale to tylko statystyki. Znakomite, ale nie mówiące wszystkiego o grze Ponitki. Odważne wejścia, skuteczne rzuty, czy zbiórki zgarniane znad wyższych rywali nie oddają całego obrazu gry kapitana. Kapitana przez duże "K". Jeden z polskich trenerów tak mówi o jego nastawieniu, koncentracji, podejściu do rywalizacji i grze dla Polski: - To jest gość, który do pasa ma przypięty topór, stanie naprzeciwko ciebie i mówi: "Zabiję cię, utnę ci łeb". Ten chłopiec nie bierze jeńców. Nie ma głupich uśmiechów, momentów rozkojarzenia. To jest lider, takich ludzi w Polsce za dużo nie ma.

W mediach społecznościowych, szczególnie wśród osób spoza koszykarskiej bańki, można znaleźć komentarze i opinie, w których czuć tęsknotę za takim obrazem kapitana w innych polskich reprezentacjach i od razu przychodzi na myśl ta piłkarska. Bo podczas gdy w futbolowej kadrze trwa ostatnio zamieszanie, jeśli chodzi o kapitańską opaskę i regularnie wraca dyskusja o tym, komu się ona należy, kto ma do tej roli predyspozycje, a kto nie, tak w drużynie koszykarzy wszystko jest jasne – Ponitka jest liderem na boisku i poza nim. To on nadaje ton na parkiecie, to jego walka i zaangażowanie są punktem odniesienia dla innych koszykarzy, to on dyktuje w pewnym sensie narrację wokół zespołu.

Dlatego niekoszykarscy kibice piszą np. tak: "Poj***ne, jak łatwo kibicować reprezentacji Polski w kosza, totalne przeciwieństwo innych polskich drużyn. Kapitan z jajami mający w sobie psa, grają powyżej talentu, nie pękają przed dużą gwiazdą, grają zespołowo i czujesz tam vibe". I to są celne spostrzeżenia, trudno się z nimi nie zgodzić.

Mateusz Ponitka jest "ojcem chrzestnym" Jordana Loyda

Wracając do Ponitki i jego roli w zespole – jej znaczenie widać na każdym kroku. Bo nawet jeśli kandydaturę Loyda do polskiej kadry wymyślili jej dyrektor sportowy Łukasz Koszarek i selekcjoner Igor Milicić, to wszyscy podkreślają rolę Ponitki. Amerykanin i Polak grali razem kilka lat temu w Zenicie Sankt Petersburg, nawiązali dobrą relację. – Wierzę, że Jordan zrozumiał, jakim człowiekiem jestem. Zanim dołączył do nas, rozmawialiśmy przez wiele miesięcy, starałem się zwizualizować Jordanowi to, co go czeka w zespole, jacy my jesteśmy. Przedstawić mu nasze wady i zalety tak, żeby wiedział, w jakie środowisko wchodzi – mówił Ponitka po meczu z Izraelem.

Ich wyjątkową relację widać gołym okiem. Należą do niej i dwójkowe akcje, i interakcje poza grą, czy wspólna radość po zwycięstwach. Poł żartem można powiedzieć, że Ponitka jest "ojcem chrzestnym" Loyda w kadrze, choć to Amerykanin jest starszy o miesiąc. Ale dobrą relację Ponitka ma także z Miliciciem – tuż po zakończeniu meczu z Izraelem obaj mocno się ścisnęli i rozmawiali w tumulcie kibiców. O czym? – Nie powiem – uśmiechnął się Ponitka. – O wygrywaniu meczów – stwierdził tylko Milicić.

Wracając na boisko – po trzech meczach turnieju w Katowicach można zauważyć, jak zmieniła się rola Ponitki na boisku. Na poprzednim EuroBaskecie 2022, który Polacy zakończyli na świetnym czwartym miejscu, kapitan grał głównie jako rozgrywający, jako koszykarz, który rozpoczyna i organizuje atak. W całym turnieju zdobywał wówczas średnio 13,4 punktu, 5,3 zbiórki oraz 5,7 asysty. Teraz częściej - przynajmniej nominalnie - gra na pozycji skrzydłowego, na której zaczynał karierę: zdecydowanie rzadziej zajmuje się organizacją, a częściej egzekucją i widać to po statystykach. Zdobywa więcej punktów (średnio 19,0 na mecz), ma więcej zbiórek (8,7), a mniej asyst (3,7). Korzysta z tego, że obok niego gra znakomity Loyd, który skupia na sobie uwagę obrony, korzysta też z faktu, że Milicić na pozycji rozgrywającego ustawia Andrzeja Plutę lub Kamila Łączyńskiego.

Marek Popiołek, były członek sztabu reprezentacji, a obecnie trener Spójni Stargard, ma trochę inne obserwacje: - W systemie gry Igora Milicicia pozycje są umowne, wymienne. Myślę, że Mateusz lepiej niż trzy lata temu rozumie taktykę trenera, lepiej się w niej czuje. No i przede wszystkim jest lepszym graczem niż na EuroBaskecie w 2022 roku. Wtedy podchodził do turnieju po kilku miesiącach przerwy od koszykówki po tym, jak wyjechał z Rosji, teraz jest po bardzo dobrym sezonie w Turcji. Poza tym Mateusz ma taką trudną do wytłumaczenia umiejętność wzniesienia się na wysoki, galaktyczny wręcz poziom, gdy gra dla Polski. W reprezentacji staje się lepszym graczem.

Dzięki Ponitce, Loydowi, Plucie, Łączyńskiemu czy Dominikowi Olejniczakowi, którzy najbardziej wyróżniali się w pierwszych meczach, Polacy mają bilans 3-0 i zapewniony awans do 1/8 finału. We wtorek zagrają z faworyzowaną Francją – jeśli zwyciężą, zapewnią sobie pierwsze miejsce w grupie D.

Łukasz Cegliński

